У Києві на станції метро «Вокзальна» жінка впала на колії

Рух «червоною» гілкою метро було тимчасово призупинено.

На станції метро «Вокзальна» у Києві жінка впала на колії. Згідно з інформацією столичних телеграм-каналів, рух «червоною» гілкою метро було призупинено.

Попередньо, 60-65-річна пасажирка встигла стрибнути перед поїздом, але, на щастя, залишилася живою. На місце події терміново прибула швидка допомога. Подробиці інциденту наразі з'ясовуються.

«Внаслідок цього рух «червоною» гілкою метро було призупинено. Очевидці не бачили, яким чином жінка туди потрапила, однак, на щастя, вона вижила. На місці вже працюють правоохоронці. Жінці надали медичну допомогу та її забрала «швидка», – йдеться у повідомленні.

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