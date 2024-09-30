Марін Ле Пен постане перед судом за обвинуваченням у незаконному фінансуванні своєї кампанії

Судовий вирок може завадити Ле Пен балотуватися на пост президента у 2027 році.

Джерело фото: BBC

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен постане перед судом у справі щодо незаконного фінансування своєї кампанії. Це може «поставити хрест» на її президентських амбіціях.

Про це пише Politico.

Зазначається, що наразі Ле Пен «як ніколи близька» до перемоги на майбутніх президентських виборах, однак судовий процес, який розпочнеться сьогодні, 30 вересня, може змінити її політичне майбутнє.

Як пише Politico, у разі визнання Ле Пен винною їй загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років за ґратами та штраф розміром до 1 мільйона євро. Водночас їй може загрожувати п'ятирічна заборона балотуватися на державні посади, що не дозволить їй балотуватися на посаду президента у 2027 році.

Попри це, Ле Пен заявила, що планує брати участь у цих виборах, а нещодавнє опитування показало, що якби президентські вибори відбулися сьогодні, то Ле Пен могла б отримати до 40% голосів у першому турі.

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