Практика судів
  1. У світі

Прокуратура Парижа вимагає 5 років в’язниці для Марін Ле Пен

11:04, 14 листопада 2024
Марін Ле Пен звинувачують у відмиванні коштів Європарламенту.
Прокуратура Парижа вимагає 5 років в’язниці для Марін Ле Пен
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура Парижа вимагає п'ять років позбавлення волі та покарання у вигляді заборони балотуватися для лідера ультраправої французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Її звинувачують у відмиванні грошей Європейського парламенту, пише BFMTV.

Зазначається, що прокуратура вимагає для Марін Ле Пен п'ять років ув'язнення, з яких два роки можуть бути умовними, а також штраф у розмірі 300 000 євро за організацію схеми відмивання грошей Європарламенту на користь її політичної партії.

Також прокурори вимагають застосувати до неї покарання у вигляді заборони балотуватися на виборах.

Як відомо, Ле Пен звинувачують у використанні «фіктивних» помічників для незаконного переказу коштів із Європарламенту, які мали йти на оплату реальних помічників, але фактично використовувалися для фінансування діяльності партії.

Протягом судового процесу, що триває з 30 вересня, Марін Ле Пен неодноразово заперечувала свою провину, стверджуючи, що справа має політичне підґрунтя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Тимчасова люстраційна комісія» у США: чим займатиметься Департамент ефективності Ілона Маска і який у нього може бути статус

Якщо Маск і Рамасвамі увійдуть до складу федерального консультативного комітету, вони стануть так званими спеціальними державними службовцями, що не вимагає публічного розкриття інформації чи відмови від своїх активів.

Працюючим прокурорам можуть припинити виплату пенсій за вислугу років і пенсії по інвалідності

Хоча практика отримання одночасно і зарплати, і пенсії є не лише у прокурорів, позбавити пенсії за вислугу років пропонується саме працюючих прокурорів.

Кабмін зареєстрував в Раді законопроект про розширення можливостей Бюро економічної безпеки

На письмову вимогу БЕБ страховики повинні будуть розкривати інформацію, що становить таємницю страхування.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо захисту громадських активістів від наклепів щодо невиконання ними військового обов’язку

Законопроект спрямований на протидію спробам посіяти недовіру у суспільстві до громадських активістів шляхом поширення інформації про начебто ухилення ними від військового обов’язку.

Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News

Як повідомляє Fox News, спецпредставник Дональда Трампа буде займатися організацією мирних переговорів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді