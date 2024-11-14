Прокуратура Парижа вимагає 5 років в’язниці для Марін Ле Пен

Марін Ле Пен звинувачують у відмиванні коштів Європарламенту.

Фото: Getty Images

Прокуратура Парижа вимагає п'ять років позбавлення волі та покарання у вигляді заборони балотуватися для лідера ультраправої французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Її звинувачують у відмиванні грошей Європейського парламенту, пише BFMTV.

Зазначається, що прокуратура вимагає для Марін Ле Пен п'ять років ув'язнення, з яких два роки можуть бути умовними, а також штраф у розмірі 300 000 євро за організацію схеми відмивання грошей Європарламенту на користь її політичної партії.

Також прокурори вимагають застосувати до неї покарання у вигляді заборони балотуватися на виборах.

Як відомо, Ле Пен звинувачують у використанні «фіктивних» помічників для незаконного переказу коштів із Європарламенту, які мали йти на оплату реальних помічників, але фактично використовувалися для фінансування діяльності партії.

Протягом судового процесу, що триває з 30 вересня, Марін Ле Пен неодноразово заперечувала свою провину, стверджуючи, що справа має політичне підґрунтя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.