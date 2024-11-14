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Петиція із закликом не блокувати рух транспорту в Києві з лівого берега на правий під час тривог набрала необхідні голоси

10:59, 14 листопада 2024
Владу Києва просять не закривати проїзд Дарницьким мостом під час тривоги.
Петиція із закликом не блокувати рух транспорту в Києві з лівого берега на правий під час тривог набрала необхідні голоси
фото з відкритих джерел
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Як ми писали, до київської влади вкотре звернулись із проханням припинити блокування руху транспорту з лівого берега на правий під час повітряних тривог. У відповідній петиції просять не закривати проїзд Дарницьким мостом під час тривоги. Станом на ранок 14 листопада петиція набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

Автор петиції наголошує, що під час тривоги та навіть після її закінчення дуже важко потрапити з одного берега на інший.

"Ситуація критична, оскільки небезпечніше бути заблокованим в автомобілі у "мертвому" заторі, коли летять ракети, аніж доїхати безпечно хоча б до найближчого укриття.

Можливо вже настав час розблокувати хоча б Дарницький міст в сторону Правого берега для автомобілів або розглянути питання щодо можливості функціонування громадського транспорту чи наземного метро під час повітряних тривог?", — каже автор петиції.

Нагадаємо, що у Києві обмежували рух червоною та зеленою лініями метро, через що в столичній підземці утворилися великі черги.

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Київ петиція транспорт

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