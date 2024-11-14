У Міноборони виконали рекомендації Рахункової палати щодо оптимізації розподілу житла військовим

Аудит виявив, що через неналежне виконання обов’язків посадовими особами 285 квартир не розподіляли між військовослужбовцями, які перебували на квартирному обліку.

Міністерство оборони України оптимізувало розподіл житла між військовослужбовцями, запровадило відповідальність за порушення цього процесу, здійснило інвентаризацію земель, які використовуються для будівництва житла військовим, об’єктів незавершеного будівництва, а також розподілило між військовими майже три сотні квартир, що не мали власників.

Такими є результати виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за підсумками аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України за 2020 – 2021 роки.

На виконання рекомендацій, Міноборони, зокрема, здійснило інвентаризацію земель, які використовуються його управліннями капітального будівництва та державними підприємствами для будівництва житла військовослужбовцям – у 2023 році було обстежено 107 земельних ділянок, на яких організовано будівництво із залученням небюджетних коштів.

Крім того, Міністерство поінформувало Рахункову палату про результати інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва: на 01.01.2024 у Міноборони обліковувалось 270 таких об’єктів житлового призначення загальною вартістю 849,6 млн грн. З них:

три об’єкти вартістю 156,1 млн грн передбачалося добудувати у 2024 році

83 об’єктів вартістю 324,4 млн грн – після завершення воєнного стану.

Також, Міноборони поінформувало Рахункову палату про здійснений розподіл 285 квартир, придбаних у 2020 – 2021 роках у межах виконання інвестиційних угод.

Спільно з органами прокуратури Міноборони провело претензійно-позовну роботу за сімома договорами на будівництво, і завдяки рішенням судів за цими справами було розірвано договори з недобросовісними забудовниками.

У релізі наголошується, що виконання рекомендацій Рахункової палати сприяло також змінам у системі розподілу житла для військових. Наказом від 19.06.2024 № 404/нм «Про затвердження Змін до Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями» передбачено відповідальність посадових осіб, які здійснюють розподіл житла квартирно-експлуатаційних органів, за невиконання нормативно-правових актів у частині правомірності надання житла військовослужбовцям, а також оптимізовано процес розподілу побудованого житла.

Під час контрольного заходу аудитори встановили, що Міноборони не забезпечувало ефективного управління майже 2,4 млрд грн бюджетних коштів, передбачених на будівництво та придбання житла для військовослужбовців ЗСУ у 2020 – 2021 роках. Зокрема, майже 47 % з них, а це понад 1,1 млрд грн, було витрачено на придбання комерційного житла та виплату компенсацій, а не на закінчення будівництва (реконструкції) житлових будинків, що є більш економічно вигідним.

У досліджуваний аудитом період, попри виділення на будівництво (реконструкцію) житла майже 350 млн грн, в експлуатацію не було введено жодного придатного до заселення будинку чи гуртожитку. Замість готового житла Міноборони отримало незавершені капітальні інвестиції, розмір яких на 01.01.2022 становив 1,1 млрд грн.

Крім того, встановлено невідповідність в обліку незавершених капітальних інвестицій у сумі 65,1 млн грн. Це сталося через відсутність належної комунікації між структурними підрозділами, відповідальними за організацію житлового будівництва, його фінансування, облік та звітність.

Також неефективний контроль Міноборони за станом будівництва житлових об’єктів управліннями капітального будівництва призвів до судових рішень не на його користь, неодноразового перегляду проєктно-кошторисної документації у бік її збільшення та навіть до руйнувань недобудованого житла.

Аудитори встановили, що квартирно-експлуатаційні органи, житлові комісії при розподілі житла ігнорували вимоги Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями. Зокрема, через неналежне виконання обов’язків посадовими особами вказаних органів та допущені ними помилки, 285 квартир, на придбання яких використано понад 340 млн грн, протягом тривалого часу не розподіляли між військовослужбовцями, які перебували на квартирному обліку.

Рахункова палата надала Міноборони 11 рекомендацій, які мали усунути ці та інші недоліки.

Зазначається, що за результатами наданої об’єктом контролю інформації, Рахункова палата дійшла висновків, що всі надані нею рекомендації виконані.

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