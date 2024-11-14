В Минобороны выполнили рекомендации Счетной палаты по оптимизации распределения жилья военным

Аудит обнаружил, что из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами 285 квартир не распределялись между находившимися на квартирном учете военнослужащими.

Министерство обороны Украины оптимизировало распределение жилья между военнослужащими, ввело ответственность за нарушение этого процесса, осуществило инвентаризацию земель, используемых для строительства жилья военным, объектов незавершенного строительства, а также распределило между военными почти три сотни квартир, не имевших собственников.

Таковы результаты выполнения рекомендаций Счетной палаты, предоставленые по итогам аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны Украины на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины за 2020 – 2021 годы.

Во исполнение рекомендаций Минобороны, в частности, осуществило инвентаризацию земель, используемых его управлениями капитального строительства и государственными предприятиями для строительства жилья военнослужащим – в 2023 году было обследовано 107 земельных участков, на которых организовано строительство с привлечением небюджетных средств.

Кроме того, Министерство проинформировало Счетную палату о результатах инвентаризации объектов незавершенного строительства: на 01.01.2024 в Минобороны учитывалось 270 таких объектов жилого назначения общей стоимостью 849,6 млн грн.

три объекта стоимостью 156,1 млн грн предполагалось достроить в 2024 году

83 объекта стоимостью 324,4 млн грн – после завершения военного положения.

Также Минобороны проинформировало Счетную палату о распределении 285 квартир, приобретенных в 2020 – 2021 годах в рамках выполнения инвестиционных соглашений.

Совместно с органами прокуратуры Минобороны провело претензионно-исковую работу по семи договорам на строительство, и благодаря решениям судов по этим делам были расторгнуты договоры с недобросовестными застройщиками.

В релизе отмечается, что выполнение рекомендаций Счетной палаты способствовало также изменениям в системе распределения жилья для военных. Приказом от 19.06.2024 № 404/нм «Об утверждении Изменений в Инструкции по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями» предусмотрена ответственность должностных лиц, осуществляющих распределение жилья квартирно-эксплуатационных органов, за невыполнение нормативно-правовых актов в части правомерности предоставления жилья военнослужащим, а также оптимизирован процесс распределения построенного жилья.

В ходе контрольного мероприятия аудиторы установили, что Минобороны не обеспечивало эффективного управления почти 2,4 млрд грн бюджетных средств, предусмотренных на строительство и приобретение жилья для военнослужащих ВСУ в 2020-2021 годах. В частности, почти 47% из них, а это более 1,1 млрд грн, было потрачено на приобретение коммерческого жилья и выплату компенсаций, а не на окончание строительства (реконструкции) жилых домов, что более экономически выгодно.

В исследуемый аудитом период, несмотря на выделение на строительство (реконструкцию) жилья почти 350 млн грн, в эксплуатацию не было введено ни одного пригодного для заселения дома или общежития. Вместо готового жилья Минобороны получило незавершенные капитальные инвестиции, размер которых на 01.01.2022 составлял 1,1 млрд грн.

Кроме того, установлено несоответствие в учете незавершенных капитальных инвестиций в сумме 65,1 млн грн. Это произошло из-за отсутствия должной коммуникации между структурными подразделениями, ответственными за организацию жилищного строительства, его финансирование, учет и отчетность.

Также неэффективный контроль Минобороны за состоянием жилищных объектов управлениями капитального строительства привел к судебным решениям не в его пользу, неоднократному пересмотру проектно-сметной документации в сторону ее увеличения и даже к разрушениям недостроенного жилья.

Аудиторы установили, что квартирно-эксплуатационные органы, жилищные комиссии при распределении жилья игнорировали требования Инструкции по обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями. В частности, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами указанных органов и допущенных ими ошибок, 285 квартир, на приобретение которых использовано более 340 млн грн, в течение длительного времени не распределялись между находившимися на квартирном учете военнослужащими.

Счетная палата предоставила Минобороны 11 рекомендаций, которые должны были устранить эти и другие недостатки.

Отмечается, что по результатам предоставленной объектом контроля информации, Счетная палата пришла к выводу, что все предоставленные ею рекомендации выполнены.

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