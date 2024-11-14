14 ноября – какой сегодня праздник и главные события

14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

Фото: depositphotos.com

В четверг, 14 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. Этот день установлен ЮНЕСКО с целью привлечения внимания к проблеме незаконной торговли культурными объектами, угрожающей сохранению мирового культурного наследия. Торговля культурными ценностями без должного разрешения нарушает права народов на собственное наследие, приводит к потерям бесценных исторических артефактов и способствует финансированию нелегальных организаций. В частности, во время вооруженных конфликтов, таких как войны или оккупации, незаконное обращение культурных ценностей приобретает массовые масштабы, поскольку важные артефакты часто вывозятся из страны.

Также 14 ноября День операционной медицинской сестры. Этот профессиональный праздник призван поклониться медицинским сестрам, работающим в операционных залах, поддерживая хирургов во время сложных операций и обеспечивая безопасность и комфорт пациентов. Работа операционной медсестры требует глубоких знаний анатомии, физиологии, разных хирургических процедур и использования медицинского оборудования. Они отвечают за подготовку операционной комнаты, стерилизацию инструментов, ассистирование хирургу во время операций, контроль состояния пациента и поддержание стерильных условий.

А еще 14 ноября Международный день логопеда. Этот праздник призван обратить внимание на важность логопедии и ее роль в улучшении качества жизни людей с языковыми и коммуникативными расстройствами. Логопеды работают с детьми и взрослыми, помогая преодолеть различные нарушения речи, языка, голоса, глотания и коммуникации. Их пациенты могут испытывать трудности с произношением, развитием речи, слухом или речевые нарушения, связанные с неврологическими состояниями, например афазия после инсульта. Логопеды помогают пациентам правильно произносить звуки, развивать речевые навыки, использовать альтернативные методы коммуникации и улучшать общее общение.

14 ноября празднуют Всемирный день качества. Выпадает на второй четверг ноября. Этот праздник инициирован Европейской организацией качества (EOQ) вместе с Организацией Объединенных Наций 1989 года. Качество имеет ключевое значение во многих областях: от производства товаров до предоставления услуг, медицины, образования, управления. Обеспечение высоких стандартов качества важно для удовлетворения потребностей потребителей, укрепления доверия к брендам и повышения эффективности и безопасности процессов.

Также 14 ноября Всемирный день юзабилити. Выпадает на второй четверг ноября. Этот день посвящен продвижению идей удобства, доступности и эффективности в дизайне продуктов, систем и услуг, чтобы сделать их интуитивными и удобными для пользователей. Праздник начался в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов по юзабилити (UXPA) с целью популяризации концепции юзабилити и повышения осведомленности о ее важности. Юзабилити – это свойство продукта или системы, обеспечивающее легкость и удобство их использования. Она включает такие аспекты, как понятный интерфейс, логическая навигация, доступность для людей с ограниченными возможностями, минимизация ошибок и оптимизация работы пользователя.

А еще 14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это крупнейшая глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о сахарном диабете, его профилактике, диагностике и лечении. Дата выбрана в честь дня рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом 1922 открыл инсулин — ключевой препарат для лечения диабета. День, начатый в 1991 году Международной федерацией диабета (IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за роста случаев диабета в мире. С 2007 года этот день официально поддерживается ООН, его символом является синий круг, что означает единство глобального сообщества в борьбе с диабетом.

Какой сегодня церковный праздник

14 ноября в церковном календаре – день памяти святого апостола Филиппа. Был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он родился в Вифсаиде, городе в Галилее, и стал одним из первых учеников Иисуса. Филипп был известен своей верой и преданностью Христу. Согласно Евангелию от Иоанна, именно он привел Нафанаила (известного также как Варфоломей) к Иисусу. После Вознесения Христа апостол Филипп продолжил свою миссионерскую деятельность, проповедуя Евангелие в разных странах. Он путешествовал по Греции, Сирии и Фригии, где проповедовал учение Христа и совершал чудеса. Филипп был известен своей мудростью и способностью убеждать людей. Святой апостол Филипп принял мученическую смерть в городе Иераполе (современная Турция) примерно в 80 году.

Календарь важных событий за 14 ноября:

332 год до н. — Александра Великого коронуют фараоном Египта;

1918 год — пытаясь заручиться поддержкой Антанты, гетман Скоропадский провозглашает федерацию Украинского Государства с будущей небольшевистской Россией, которая становится одной из легитимаций антигетманского восстания, не являясь его причиной;

1918 год — на первом заседании Национального собрания Томаша Масарика избирается президентом Чехословацкой республики;

1918 год — по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского учреждают Украинскую Академию наук и определяют ее официальный статус;

1920 год — правительство УНР было вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику;

1925 год — в Чехословацкой республике создают Легию украинских националистов;

1944 год — в Киеве открывается Государственный музей украинского искусства;

1963 год — мощный подводный вулканический взрыв, образуя остров Суртсей, 33 км к югу от побережья Исландии;

1999 год — на должность Президента Украины во второй раз избирают Л. Д. Кучму;

2005 год — корпорация Boeing объявляет о старте производства самолета Boeing 747-8.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.