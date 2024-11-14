Практика судов
  1. В мире

У Трампа готовят масштабные «чистки» в Пентагоне

10:40, 14 ноября 2024
Команда Дональда Трампа нацелилась уволить представителей Объединенного комитета начальников штабов.
У Трампа готовят масштабные «чистки» в Пентагоне
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа готовит список должностных лиц Пентагона, которые будут сняты с должностей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в черный список, возможно, войдут члены Объединенного комитета начальников штабов. Это может стать «беспрецедентным потрясением» в Пентагоне. Однако сейчас планирование чисток в Пентагоне находится на ранней стадии.

Один из источников сообщил агентству, что новая администрация, вероятно, сосредоточится на увольнении американских офицеров, считающихся связанными с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов – Марком Милли. В то же время союзники Трампа нацелились на Милли за предполагаемую нелояльность к бывшему президенту: «Каждый человек, который повысил и назначил Милли, уйдет. Существует очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они уйдут».

Однако некоторые нынешние и бывшие американские чиновники преуменьшают возможность серьезных кадровых перестановок. По их мнению, это было бы ненужным и разрушительным шагом во время глобальных потрясений, когда в Украине и на Ближнем Востоке продолжаются войны.

Один из источников заявил, что с бюрократической точки зрения будет сложно уволить и заменить значительную часть высшего военного руководства США. Это говорит о том, что такие планы могут быть «хвастливостью и позерством со стороны союзников Трампа».

Но другой источник агентства предположил, что в лагере Трампа считают, что Объединенный комитет начальников штабов должен быть сокращен из-за «бюрократической избыточности». И такие сокращения можно выдержать в организации такого масштаба как американские вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Трамп назначит главой Пентагона ветерана и лицо Fox News Пита Хегсета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работающим прокурорам могут прекратить выплату пенсий за выслугу лет и пенсии по инвалидности

Хотя практика получения одновременно и зарплаты, и пенсии есть не только у прокуроров, лишить пенсии за выслугу лет предлагается именно работающих прокуроров.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о расширении возможностей Бюро экономической безопасности

По письменному требованию БЭБ страховщики должны будут раскрывать информацию, составляющую тайну страхования.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о защите общественных активистов от клеветы о неисполнении ими воинского долга

Законопроект направлен на противодействие попыткам посеять недоверие в обществе к общественным активистам путем распространения информации о якобы уклонении ими от воинской обязанности.

Дональд Трамп готовится назначить спецпредставителя для Украины – Fox News

Как сообщает Fox News, спецпредставитель Дональда Трампа будет заниматься организацией мирных переговоров.

64% украинцев поддерживают повышение военного сбора и 44% считают полезным закон о мобилизации – результаты опроса

Большинство опрошенных поддерживают повышение военного сбора и полезность закона о мобилизации – результаты опроса, проведенного при финансовой поддержке Агентства правительства США.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді