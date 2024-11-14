У Трампа готовят масштабные «чистки» в Пентагоне

Команда Дональда Трампа нацелилась уволить представителей Объединенного комитета начальников штабов.

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Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа готовит список должностных лиц Пентагона, которые будут сняты с должностей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в черный список, возможно, войдут члены Объединенного комитета начальников штабов. Это может стать «беспрецедентным потрясением» в Пентагоне. Однако сейчас планирование чисток в Пентагоне находится на ранней стадии.

Один из источников сообщил агентству, что новая администрация, вероятно, сосредоточится на увольнении американских офицеров, считающихся связанными с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов – Марком Милли. В то же время союзники Трампа нацелились на Милли за предполагаемую нелояльность к бывшему президенту: «Каждый человек, который повысил и назначил Милли, уйдет. Существует очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они уйдут».

Однако некоторые нынешние и бывшие американские чиновники преуменьшают возможность серьезных кадровых перестановок. По их мнению, это было бы ненужным и разрушительным шагом во время глобальных потрясений, когда в Украине и на Ближнем Востоке продолжаются войны.

Один из источников заявил, что с бюрократической точки зрения будет сложно уволить и заменить значительную часть высшего военного руководства США. Это говорит о том, что такие планы могут быть «хвастливостью и позерством со стороны союзников Трампа».

Но другой источник агентства предположил, что в лагере Трампа считают, что Объединенный комитет начальников штабов должен быть сокращен из-за «бюрократической избыточности». И такие сокращения можно выдержать в организации такого масштаба как американские вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Трамп назначит главой Пентагона ветерана и лицо Fox News Пита Хегсета.

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