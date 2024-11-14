У Трампа готують масштабні «чистки» в Пентагоні

Команда Дональда Трампа націлилася звільнити представників Об'єднаного комітету начальників штабів.

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Команда новообраного президента США Дональда Трампа готує список посадовців Пентагону, які будуть зняті з посад. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що до чорного списку, можливо, увійдуть члени Об'єднаного комітету начальників штабів. Це може стати «безпрецедентним потрясінням» у Пентагоні. Проте зараз планування «чисток» в Пентагоні перебуває на ранній стадії.

Одне з джерел повідомило агентству, що нова адміністрація, ймовірно, зосередиться на звільненні американських офіцерів, яких вважають пов'язаними з колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів – Марком Міллі. Водночас союзники Трампа націлилися на Міллі за передбачувану нелояльність до колишнього президента: «Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був пов'язаний з Міллі. І всі вони підуть».

Проте деякі нинішні і колишні американські чиновники применшують можливість серйозних кадрових перестановок. На їхню думку, це було б непотрібним і руйнівним кроком у час глобальних потрясінь, коли в Україні і на Близькому Сході тривають війни.

Одне з джерел заявило, що з бюрократичної точки зору буде складно звільнити і замінити значну частину вищого військового керівництва США. Це говорить про те, що такі плани можуть бути «хвалькуватістю і позерством з боку союзників Трампа».

Але інше джерело агентства припустило, що у таборі Трампа вважають, що Об'єднаний комітет начальників штабів повинен бути скорочений через «бюрократичну надмірність». І такі скорочення можна витримати в організації такого масштабу, як американські збройні сили.

Раніше ми писали, що Трамп призначить очільником Пентагону ветерана та обличчя Fox News Піта Хегсета.

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