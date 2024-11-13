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Трамп призначив очільником Пентагону ветерана та обличчя Fox News Піта Хегсета

08:11, 13 листопада 2024
«Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в Америку перш за все», - сказав про нього Трамп.
Трамп призначив очільником Пентагону ветерана та обличчя Fox News Піта Хегсета
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Обраний президент США Дональд Трамп призначав Піта Хегсета на посаду глави Пентагону.

Піт Хегсет – один із ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера Battle for the American Mind і книги The War on Our Warriors. Колишній офіцер Національної гвардії служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Є дві бронзові зірки та нагрудний знак «Бойовий піхотинець» за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.

Вибір Хегсета, телеведучого та автора, стався на тлі припущень про те, що Трамп обере на цю роль важкоатлета в обороні, такого як голова Збройних сил Палати представників Майк Роджерс.

«Піт крутий, розумний і щиро вірить в Америку насамперед», - сказав Трамп у заяві, якою оголосив про вибір у вівторок увечері.

Вибір є відходом від інших кроків у галузі національної безпеки, які Трамп зробив раніше. Зокрема, він вибрав Майка Уолтца як свого радника з національної безпеки і, як очікується, оголосить, що сенатор Марко Рубіо буде його державним секретарем. Обидва дотримуються традиційних поглядів на американську військову та дипломатичну політику.

Трамп сказав, що нещодавня книга Хегсета «Війна за наших воїнів» відіграла певну роль у його виборі. Зокрема книга розкриває те, які кроки потрібно зробити американській армії для повернення до підзвітності.

44-річний Хегсет був раннім прихильником Трампа, коли він балотувався у президенти у 2016 році.

Хегсет - нагороджений ветеран бойових дій армії, який був ведучим Fox News протягом останніх 8 років і був головним претендентом на посаду міністра у справах ветеранів Трампа у його першій адміністрації, перш ніж Трамп найняв Девіда Шулькіна на цю роль у 2017 році.

Випускник Прінстона Хегсет є колишнім генеральним директором Concerned Veterans for America — групи, яка виступає за аутсорсинг медичного обслуговування ветеранів, яке фінансувалося братами Кох. Спікер Майк Джонсон похвалив вибір глави Пентагону, зазначивши, що Піт має досвід і він проведе реформи якраз у тих сферах, які потребують реформ.

Автор: Наталя Мамченко

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Дональд Трамп

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