У Китаї чоловік звинуватив аптеку у викритті його зради та готує позов до суду

Невдала транзакція в аптеці розкрила позашлюбний зв’язок китайця.

У Китаї чоловік випадково розкрив свою позашлюбну інтригу, коли невдала електронна оплата у аптеці змусила працівників зателефонувати його дружині. Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, житель китайського міста Янцзян (провінція Гуандун) заявив, що дії аптеки призвели до розкриття його позашлюбного зв’язку. За його словами, це спричинило серйозний конфлікт у родині. Чоловік планує подати до суду на мережу Dashenlin Pharmac.

Як розкрилася таємниця

Чоловік придбав протизаплідні пігулки та намагався оплатити їх через мобільний додаток. Однак через технічний збій транзакція не пройшла. Працівники аптеки вирішили зателефонувати за номером, вказаним у його картці клієнта. На дзвінок відповіла дружина, якій співробітник прямо повідомив, що йдеться про контрацептиви. Так обман виявився.

У відеозверненні чоловік заявив, що «дві родини опинилися на межі розпаду» та зажадав від аптеки пояснень. Він також продемонстрував копію своєї заяви до поліції.

Юридична оцінка

Адвокат Фу Цзянь пояснив, що клієнт має право вимагати компенсацію, але довести провину аптеки буде складно.

За словами юриста, головною причиною сімейної кризи є сама зрада.

Дзвінок працівників був технічним і не мав на меті розкривати особисту інформацію.

Щоб домогтися рішення на свою користь, чоловік повинен довести прямий причинний зв’язок між діями аптеки та розпадом його родини.

