Практика судів
  1. У світі

У Китаї чоловік звинуватив аптеку у викритті його зради та готує позов до суду

10:11, 25 серпня 2025
Невдала транзакція в аптеці розкрила позашлюбний зв’язок китайця.
У Китаї чоловік звинуватив аптеку у викритті його зради та готує позов до суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї чоловік випадково розкрив свою позашлюбну інтригу, коли невдала електронна оплата у аптеці змусила працівників зателефонувати його дружині. Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, житель китайського міста Янцзян (провінція Гуандун) заявив, що дії аптеки призвели до розкриття його позашлюбного зв’язку. За його словами, це спричинило серйозний конфлікт у родині. Чоловік планує подати до суду на мережу Dashenlin Pharmac.

Як розкрилася таємниця

Чоловік придбав протизаплідні пігулки та намагався оплатити їх через мобільний додаток. Однак через технічний збій транзакція не пройшла. Працівники аптеки вирішили зателефонувати за номером, вказаним у його картці клієнта. На дзвінок відповіла дружина, якій співробітник прямо повідомив, що йдеться про контрацептиви. Так обман виявився.

У відеозверненні чоловік заявив, що «дві родини опинилися на межі розпаду» та зажадав від аптеки пояснень. Він також продемонстрував копію своєї заяви до поліції.

Юридична оцінка

Адвокат Фу Цзянь пояснив, що клієнт має право вимагати компенсацію, але довести провину аптеки буде складно.

За словами юриста, головною причиною сімейної кризи є сама зрада.

Дзвінок працівників був технічним і не мав на меті розкривати особисту інформацію.

Щоб домогтися рішення на свою користь, чоловік повинен довести прямий причинний зв’язок між діями аптеки та розпадом його родини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд позов Китай аптека

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрований законопроект про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Суд не має права виносити окрему ухвалу щодо питань, які не є предметом спору: позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно меж повноважень суду при винесенні окремої ухвали у справі щодо контролю поліції за дотриманням вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, що стосується обігу зброї, а також права оглядати приміщення, вилучати предмети та опечатувати об’єкти.

Мобілізовані працівники враховуються до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а роботодавець відповідає за достовірність звітності – Верховний Суд

Верховний Суд: працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників для цілей визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова