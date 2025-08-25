Практика судов
В Китае мужчина обвинил аптеку в разоблачении его измены и готовит иск в суд

10:11, 25 августа 2025
Неудачная транзакция в аптеке раскрыла внебрачную связь китайца.
В Китае мужчина случайно раскрыл свою внебрачную интригу, когда неудачная электронная оплата в аптеке заставила сотрудников позвонить его жене. Об этом сообщает South China Morning Post.

Так, житель китайского города Янцзян (провинция Гуандун) заявил, что действия аптеки привели к раскрытию его внебрачной связи. По его словам, это стало причиной серьезного конфликта в семье. Мужчина планирует подать в суд на сеть Dashenlin Pharmac.

Как раскрылась тайна

Мужчина приобрел противозачаточные таблетки и попытался оплатить их через мобильное приложение. Однако из-за технического сбоя транзакция не прошла. Сотрудники аптеки решили позвонить по номеру, указанному в его клиентской карте. На звонок ответила жена, которой сотрудник прямо сообщил, что речь идет о контрацептивах. Так обман раскрылся.

В видеообращении мужчина заявил, что «две семьи оказались на грани распада» и потребовал от аптеки объяснений. Он также продемонстрировал копию своего заявления в полицию.

Юридическая оценка

Адвокат Фу Цзянь пояснил, что клиент имеет право требовать компенсацию, но доказать вину аптеки будет сложно.

По словам юриста, главной причиной семейного кризиса является сама измена.

Звонок сотрудников был техническим и не имел цели раскрывать личную информацию.

Чтобы добиться решения в свою пользу, мужчина должен доказать прямую причинную связь между действиями аптеки и распадом его семьи.

