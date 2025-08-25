Кабмін приєднав Подільський державний університет до Кам’янець-Подільського університету імені Огієнка

При цьому студенти продовжать навчання без зміни спеціальностей і фінансування.

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про реорганізацію Подільського державного університету. Виш приєднали до Кам’янець-Подільського університету ім. Огієнка.

Згідно з розпорядженням №890 від 22 серпня, Подільський державний університет приєднується до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

При цьому всі студенти, аспіранти та інші здобувачі освіти продовжать навчання у Кам’янець-Подільському національному університеті без зміни спеціальностей і джерел фінансування.

Водночас уряд скасував власне попереднє рішення від 11 червня 2025 року, яким передбачалося приєднання Кам’янець-Подільського університету до Подільського державного університету.

Подільський державний університет є багатогалузевим класичним ЗВО, що утворився у 2020 році після перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету.