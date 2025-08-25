Практика судів
  1. В Україні

Кабмін приєднав Подільський державний університет до Кам’янець-Подільського університету імені Огієнка

11:23, 25 серпня 2025
При цьому студенти продовжать навчання без зміни спеціальностей і фінансування.
Кабмін приєднав Подільський державний університет до Кам’янець-Подільського університету імені Огієнка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про реорганізацію Подільського державного університету. Виш приєднали до Кам’янець-Подільського університету ім. Огієнка.

Згідно з розпорядженням №890 від 22 серпня, Подільський державний університет приєднується до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

При цьому всі студенти, аспіранти та інші здобувачі освіти продовжать навчання у Кам’янець-Подільському національному університеті без зміни спеціальностей і джерел фінансування.

Водночас уряд скасував власне попереднє рішення від 11 червня 2025 року, яким передбачалося приєднання Кам’янець-Подільського університету до Подільського державного університету.

Подільський державний університет є багатогалузевим класичним ЗВО, що утворився у 2020 році після перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

уряд Кабінет Міністрів України навчання університет освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Суд не має права виносити окрему ухвалу щодо питань, які не є предметом спору: позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно меж повноважень суду при винесенні окремої ухвали у справі щодо контролю поліції за дотриманням вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, що стосується обігу зброї, а також права оглядати приміщення, вилучати предмети та опечатувати об’єкти.

Мобілізовані працівники враховуються до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а роботодавець відповідає за достовірність звітності – Верховний Суд

Верховний Суд: працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників для цілей визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова