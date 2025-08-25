Практика судов
Кабмин присоединил Подольский государственный университет к Каменец-Подольскому университету имени Огиенко

11:23, 25 августа 2025
При этом студенты продолжат обучение без смены специальностей и финансирования.
Кабмин присоединил Подольский государственный университет к Каменец-Подольскому университету имени Огиенко
Кабинет министров принял распоряжение о реорганизации Подольского государственного университета. Вуз присоединили к Каменец-Подольскому университету им. Огиенко.

Согласно распоряжению №890 от 22 августа, Подольский государственный университет присоединяется к Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко.

При этом все студенты, аспиранты и другие соискатели образования продолжат обучение в Каменец-Подольском национальном университете без изменения специальностей и источников финансирования.

В то же время правительство отменило собственное предыдущее решение от 11 июня 2025 года, которым предусматривалось присоединение Каменец-Подольского университета к Подольскому государственному университету.

Подольский государственный университет является многопрофильным классическим вузом, который образовался в 2020 году после переименования Подольского государственного аграрно-технического университета.

правительство Кабинет Министров Украины обучение университет образование

