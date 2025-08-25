Чи підвищать штрафи за порушення мовного закону – розповіла мовний омбудсмен Івановська

За словами Олени Івановської, каральні заходи мають поступитися просвіті та діалогу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що наразі немає потреби посилювати санкції чи підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства. Про це вона заявила в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Івановської, чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення дозволяє розглядати справи лише щодо фізичних осіб. Однак у разі ухвалення нового Адміністративного кодексу планується розмежувати відповідальність для фізичних і юридичних осіб, що передбачатиме диференціацію штрафів. «Якщо буде ухвалено новий Адміністративний кодекс, то там передбачено розмежування відповідальності – окремо для фізичних, і окремо для юридичних осіб. Це означатиме і диференціацію розмірів штрафів: погодьтеся, штраф для великої компанії та для окремої людини не можуть бути однаковими за впливом», – зазначила вона.

Омбудсмен підкреслила, що мета її діяльності – не покарання, а штрафи є крайнім заходом. «Коли людина свідомо ігнорує закон, коли є очевидна зневага – тоді держава має реагувати. І ця відповідальність повинна бути не лише персональною, а й корпоративною, коли порушення йдуть з боку бізнесу чи організацій. Ми, як суспільство, маємо рухатися до того, щоб мова не потребувала штрафного захисту – але зараз, на жаль, ще є ситуації, коли без цього не обійтися. І в таких випадках держава повинна мати ефективні інструменти реагування», – додала Івановська.

На запитання про необхідність збільшення штрафів вона відповіла, що в умовах війни, коли люди втрачають домівки, рідних і доходи, посилення каральних заходів є недоречним і морально чутливим. «Я переконана, що наша мовна політика має бути в першу чергу про підтримку, розуміння, про єднання навколо спільного – а не про страх покарання. Звісно, закон має діяти. І там, де є свідоме, демонстративне порушення — реагувати потрібно. Але загалом ми маємо дбати не про те, як карати більше, а як порушень уникати взагалі — через діалог, просвіту, повагу», – наголосила вона.

За даними омбудсмена, система штрафів уже функціонує ефективно. З 2022 по 2025 роки було накладено 127 стягнень: 9 штрафів на 27,2 тис. грн у 2022 році, 21 стягнення на 85 тис. грн у 2023 році та 97 штрафів на 360,4 тис. грн у 2024 році. За порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачено штраф від 3400 до 8500 грн за перший випадок і від 8500 до 11 900 грн за повторне.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.