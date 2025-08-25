Практика судов
Повысят ли штрафы за нарушение языкового закона – рассказала языковой омбудсмен Ивановская

11:02, 25 августа 2025
По словам Елены Ивановской, карательные меры должны уступить просвещению и диалогу.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что в настоящее время нет необходимости ужесточать санкции или повышать штрафы за нарушение языкового законодательства. Об этом она заявила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Ивановской, действующий Кодекс Украины об административных правонарушениях позволяет рассматривать дела только в отношении физических лиц. Однако в случае принятия нового Административного кодекса планируется разграничить ответственность для физических и юридических лиц, что будет предусматривать дифференциацию штрафов. «Если будет принят новый Административный кодекс, то там предусмотрено разграничение ответственности – отдельно для физических и отдельно для юридических лиц. Это будет означать и дифференциацию размеров штрафов: согласитесь, штраф для крупной компании и для отдельного человека не могут быть одинаковыми по воздействию», – отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что цель ее деятельности – не наказание, а штрафы являются крайней мерой. «Когда человек сознательно игнорирует закон, когда есть явное пренебрежение – тогда государство должно реагировать. И эта ответственность должна быть не только персональной, но и корпоративной, когда нарушения исходят со стороны бизнеса или организаций. Мы, как общество, должны двигаться к тому, чтобы язык не нуждался в штрафной защите – но сейчас, к сожалению, еще есть ситуации, когда без этого не обойтись. И в таких случаях государство должно иметь эффективные инструменты реагирования», – добавила Ивановская.

На вопрос о необходимости увеличения штрафов она ответила, что в условиях войны, когда люди теряют дома, родных и доходы, усиление карательных мер является неуместным и морально чувствительным. «Я убеждена, что наша языковая политика должна быть в первую очередь о поддержке, понимании, о единении вокруг общего – а не о страхе наказания. Конечно, закон должен действовать. И там, где есть сознательное, демонстративное нарушение — реагировать нужно. Но в целом мы должны заботиться не о том, как наказывать больше, а как нарушений избегать вообще — через диалог, просвещение, уважение», — подчеркнула она.

По данным омбудсмена, система штрафов уже функционирует эффективно. С 2022 по 2025 годы было наложено 127 взысканий: 9 штрафов на 27,2 тыс. грн в 2022 году, 21 взыскание на 85 тыс. грн в 2023 году и 97 штрафов на 360,4 тыс. грн в 2024 году. За нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предусмотрен штраф от 3400 до 8500 грн за первый случай и от 8500 до 11 900 грн за повторный.

