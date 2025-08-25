У Таїланді затримали південнокорейця за відмивання $50 млн у криптовалюті через золоті зливки

Чоловіка звинувачують в участі у шахрайській мережі та відмиванні $50 млн у Tether через купівлю золотих зливків.

У Таїланді затримали громадянина Південної Кореї, якого звинувачують у відмиванні понад $50 млн у криптовалюті Tether, конвертованих у золоті зливки протягом трьох місяців. Про це повідомляє видання Gizmodo.

За даними тайської поліції, чоловік на ім’я Хан був ключовою фігурою у шахрайській мережі кол-центрів, яка виманювала в жертв гроші, обіцяючи 30–50% прибутку від інвестицій. Спочатку вкладникам виплачували невеликі суми для створення довіри, але згодом вводили обмеження на зняття коштів.

Правоохоронці встановили, що Хан накопичив 47,3 млн у стейблкоїні Tether, який прив’язаний до долара США, і використовував ці кошти для придбання золотих зливків вагою понад 10 кг кожен. Вартість однієї такої угоди перевищувала $1 млн. Золото слугувало способом перевести незаконні криптовалютні активи у матеріальний товар, який легко переміщати через кордони без контролю.

У лютому суд Таїланду видав ордер на арешт Хана та його спільників. На сьогодні затримано вже 11 осіб, причетних до схеми. Самого Хана поліція заарештувала в аеропорту Суварнабхумі (Бангкок). Йому висунули обвинувачення у шахрайстві, підробці особи, кіберзлочинах, відмиванні грошей та участі у злочинному угрупованні.

За даними аналітичної компанії TRM Labs, у 2024 році жертви криптозлочинів у світі втратили $10,7 млрд. Експерти наголошують, що анонімність і миттєвість криптопереказів сприяють поширенню транснаціональних схем шахрайства.

