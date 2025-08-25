Практика судов
В Таиланде задержали южнокорейца за отмывание $50 млн в криптовалюте через золотые слитки

10:47, 25 августа 2025
Мужчину обвиняют в участии в мошеннической сети и отмывании $50 млн у Tether из-за покупки золотых слитков.
В Таиланде задержали гражданина Южной Кореи, которого обвиняют в отмывании более $50 млн в криптовалюте Tether, конвертированных в золотые слитки в течение трёх месяцев. Об этом сообщает издание Gizmodo.

По данным тайской полиции, мужчина по имени Хан был ключевой фигурой в мошеннической сети колл-центров, которая выманивала у жертв деньги, обещая 30–50% прибыли от инвестиций. Сначала вкладчикам выплачивали небольшие суммы для создания доверия, но позже вводили ограничения на снятие средств.

Правоохранители установили, что Хан накопил 47,3 млн в стейблкоине Tether, привязанном к доллару США, и использовал эти средства для приобретения золотых слитков весом более 10 кг каждый. Стоимость одной такой сделки превышала $1 млн. Золото служило способом перевести незаконные криптовалютные активы в материальный товар, который легко перемещать через границы без контроля.

В феврале суд Таиланда выдал ордер на арест Хана и его сообщников. На сегодняшний день задержаны уже 11 человек, причастных к схеме. Самого Хана полиция арестовала в аэропорту Суварнабхуми (Бангкок). Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке личности, киберпреступлениях, отмывании денег и участии в преступной группировке.

Согласно данным аналитической компании TRM Labs, в 2024 году жертвы криптопреступлений в мире потеряли $10,7 млрд. Эксперты отмечают, что анонимность и мгновенность криптопереводов способствуют распространению транснациональных схем мошенничества.

мошенник криптовалюта Таиланд

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

