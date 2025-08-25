Практика судів
Дональд Трамп пригрозив позбавити ліцензії телеканали ABC та NBC за «упередженість»

09:18, 25 серпня 2025
Трамп закликав позбавити телеканали ABC та NBC ліцензій або принаймні зобов’язати їх платити за право виходу в ефір.
Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримав би анулювання ліцензій на мовлення американських телеканалів ABC та NBC. Він зазначив, що канали нібито поширюють переважно негативні матеріали про його президентство.

Зокрема, він розкритикував ці телеканали, заявивши, що вони «є найбільш упередженими мережами в історії» та можуть бути позбавлені ліцензій Федеральною комісією зі зв’язку (FCC).

«Мережі дають мені 97% поганих історій, попри дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих восьми місяців в історії президентства», - написав він у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, така редакційна політика свідчить про «пряму залежність від Демократичної партії».

«На думку багатьох, їхні ліцензії FCC мають бути відкликані. Я б повністю підтримав це, бо вони настільки упереджені та неправдиві, що становлять реальну загрозу нашій демократії», - підкреслив американський президент.

Трамп також вважає, що якщо телекомпанії і не втратять ліцензії, то повинні перестати отримувати державні субсидії і платити за право виходу в ефір.

«Чому ABC і NBC FAKE NEWS, дві найгірші і найбільш упереджені телекомпанії у світі, не платять мільйони доларів на рік за ліцензійні збори?» — написав Трамп.

Він додав, що вони «повинні втратити свої ліцензії за несправедливе висвітлення республіканців та/або консерваторів, але як мінімум вони повинні платити великі гроші за привілей користуватися найціннішими ефірними хвилями в будь-якому місці і в будь-який час».

США президент Дональд Трамп

