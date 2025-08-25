Практика судов
Дональд Трамп пригрозил лишить лицензии телеканалы ABC и NBC за «предвзятость»

09:18, 25 августа 2025
Трамп призвал лишить телеканалы ABC и NBC лицензий или, по крайней мере, обязать их платить за право выхода в эфир.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы аннулирование лицензий на вещание американских телеканалов ABC и NBC. Он отметил, что каналы якобы распространяют преимущественно негативные материалы о его президентстве.

В частности, он раскритиковал эти телеканалы, заявив, что они «являются самыми предвзятыми сетями в истории» и могут быть лишены лицензий Федеральной комиссией по связи (FCC).

«Сети дают мне 97% плохих историй, несмотря на очень высокую популярность и, по мнению многих, одни из лучших восьми месяцев в истории президентства», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, такая редакционная политика свидетельствует о «прямой зависимости от Демократической партии».

«По мнению многих, их лицензии FCC должны быть отозваны. Я бы полностью поддержал это, потому что они настолько предвзяты и лживы, что представляют реальную угрозу нашей демократии», — подчеркнул американский президент.

Трамп также считает, что если телекомпании и не потеряют лицензии, то должны перестать получать государственные субсидии и платить за право выхода в эфир.

«Почему ABC и NBC FAKE NEWS, две худшие и самые предвзятые телекомпании в мире, не платят миллионы долларов в год за лицензионные сборы?» — написал Трамп.

Он добавил, что они «должны потерять свои лицензии за несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум они должны платить большие деньги за привилегию пользоваться самыми ценными эфирными волнами в любом месте и в любое время».

