Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

07:45, 25 серпня 2025
Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.
Джерело фото: ДСА
У Державній судовій адміністрації 21 серпня повідомили, що судді місцевих судів не завжди надають органам суддівського врядування об’єктивну інформацію стосовно матеріально-технічного стану забезпечення судів.

Як повідомив під час засідання Вищої ради правосуддя в. о. голови ДСА Максим Пампура, повідомлення суддів про поганий стан забезпечення судів нерідко знаходять лише часткове підтвердження.  

Наприклад, коментуючи повідомлення судді Солом’янського райсуду міста Києва Ірини Тесленко про закупівлю неякісних китайських принтерів, які часто виходять з ладу, Максим Пампура зазначив, що вказана інформація фактично не відповідає дійсності.

«Ми детально дослідили цю ситуацію, отримали інформацію від ТУ ДСА та обслуговуючої компанії. Ми з’ясували, що у 2023 році для столичних судів було закуплено 100 одиниць багатофункціональних пристроїв Pantum. З травня 2023 року по липень 2025 року від судів отримано 68 звернень щодо технічного обслуговування даних пристроїв та оновлення програмного забезпечення і лише 6 звернень стосувалися необхідності проведення їх ремонту. Ремонт пристроїв, як правило, був пов'язаний з потраплянням в них сторонніх предметів, зокрема, канцелярських скріпок. Таким чином, можна констатувати, що ніяких системних проблем з пристроями Pantum не існує», - розповів Максим Пампура.  

Що стосується повідомлень новопризначених суддів про те, що їм доводиться робити ремонти в службових кабінетах за власний рахунок, за свої кошти закуповувати офісну техніку, суддівські мантії тощо, то у ДСА вважають вказану інформацією дещо перебільшеною.  

«Коли новопризначені судді з місцевих судів, розташованих у місті Дніпро, на початку року звернулися до ВРП, то за допомогою голів судів та керівників апаратів судів ми перевірили вказану інформацію. Можу сказати, що у повному обсязі наведена суддями інформація про незадовільне забезпечення судів не підтвердилася», - розповів членам Ради правосуддя Максим Пампура.

А стосовно відомої презентації правничої асоціації «Добросуд», під час якої була оприлюднена інформація про те, що більше 75% суддів місцевих судів самостійно закуповують в суди все необхідне для забезпечення здійснення правосуддя, а більше 73% зробили ремонт у службових кабінетах за власні гроші, то, як повідомив Максим Пампура, ця інформація наразі перевіряється.

«Територіальним управлінням ДСА надано доручення у співпраці з керівниками апаратів судів провести анкетування новопризначених суддів з приводу зазначених проблем. Суддям запропоновано відповісти на запитання, чи були вони забезпечені службовими приміщеннями,  оргтехнікою, меблями, мантіями і т. д. Ця інформація нами акумулюється і буде публічно представлена. Таким чином, можна буде побачити, чи дійсно та у якому масштабі існують вказані проблеми», - розповів Максим Пампура.

Також в. о. голови ДСА додав, що на відміну від опитувань, які проводили самі судді, анкетування, ініційоване ДСА, не є анонімним.

Автор: В’ячеслав Хрипун

