Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Источник фото: ГСА

В Государственной судебной администрации 21 августа сообщили, что судьи местных судов не всегда предоставляют органам судейского управления объективную информацию о материально-техническом состоянии обеспечения судов.

Как сообщил во время заседания Высшего совета правосудие и. о. председателя ГСА Максим Пампура, сообщения судей о плохом обеспечении их судов нередко находят лишь частичное подтверждение.

Например, комментируя сообщение судьи Соломенского райсуда города Киева Ирины Тесленко о закупке некачественных китайских принтеров, которые часто выходят из строя, Максим Пампура отметил, что указанная информация фактически не соответствует действительности.

«Мы детально изучили эту ситуацию, получили информацию от ТУ ГСА и обслуживающей компании. Мы выяснили, что в 2023 году для столичных судов было закуплено 100 единиц многофункциональных устройств Pantum. С мая 2023 года по июль 2025 года от судов получено 68 обращений относительно технического обслуживания данных устройств и обновления программного обеспечения и всего 6 обращений касались необходимости проведения их ремонта. Ремонт устройств, как правило, был связан с попаданием в них посторонних предметов, в частности, канцелярских скрепок. Таким образом можно констатировать, что никаких системных проблем с устройствами Pantum не существует», - рассказал Максим Пампура.

Что касается сообщений новоназначенных судей о том, что им приходится делать ремонты в служебных кабинетах за свой счет, за свои деньги закупать офисную технику, судейские мантии и т. д., то в ГСА считают указанную информацией несколько преувеличенной.

«Когда новоназначенные судьи из местных судов, расположенных в городе Днепр, в начале года обратились в ВСП, то с помощью председателей судов и руководителей аппаратов судов мы проверили указанную информацию. Могу сказать, что в полном объеме приведенная судьями информация о неудовлетворительном обеспечении судов не подтвердилась», – рассказал членам Совета правосудия Максим Пампура.

А что касается известной презентации юридической ассоциации «Добросуд», во время которой была обнародована информация о том, что более 75% судей местных судов самостоятельно закупают в суды все необходимое для обеспечения осуществления правосудия, а более 73% сделали ремонт в служебных кабинетах за собственные деньги, то, как сообщил Максим Пампура, эта информация проверяется.

«Территориальным управлениям ГСА поручено в сотрудничестве с руководителями аппаратов судов провести анкетирование новоназначенных судей по поводу указанных проблем. Судьям предложено ответить на вопросы, были ли они обеспечены служебными помещениями, оргтехникой, мебелью, мантиями и т. д. Эта информация нами аккумулируется и будет представлена ​​публично. Таким образом, можно будет увидеть, действительно ли и в каком масштабе существуют указанные проблемы», - рассказал Максим Пампура.

Также и. о. главы ГСА добавил, что в отличие от опросов, которые проводили сами судьи, анкетирование, инициированное ГСА, не является анонимным.

Автор: Вячеслав Хрипун

