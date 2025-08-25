Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

07:45, 25 августа 2025
Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.
Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА
Источник фото: ГСА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной судебной администрации 21 августа сообщили, что судьи местных судов не всегда предоставляют органам судейского управления объективную информацию о материально-техническом состоянии обеспечения судов.

Как сообщил во время заседания Высшего совета правосудие и. о. председателя ГСА Максим Пампура, сообщения судей о плохом обеспечении их судов нередко находят лишь частичное подтверждение.

Например, комментируя сообщение судьи Соломенского райсуда города Киева Ирины Тесленко о закупке некачественных китайских принтеров, которые часто выходят из строя, Максим Пампура отметил, что указанная информация фактически не соответствует действительности.

«Мы детально изучили эту ситуацию, получили информацию от ТУ ГСА и обслуживающей компании. Мы выяснили, что в 2023 году для столичных судов было закуплено 100 единиц многофункциональных устройств Pantum. С мая 2023 года по июль 2025 года от судов получено 68 обращений относительно технического обслуживания данных устройств и обновления программного обеспечения и всего 6 обращений касались необходимости проведения их ремонта. Ремонт устройств, как правило, был связан с попаданием в них посторонних предметов, в частности, канцелярских скрепок. Таким образом можно констатировать, что никаких системных проблем с устройствами Pantum не существует», - рассказал Максим Пампура.

Что касается сообщений новоназначенных судей о том, что им приходится делать ремонты в служебных кабинетах за свой счет, за свои деньги закупать офисную технику, судейские мантии и т. д., то в ГСА считают указанную информацией несколько преувеличенной.

«Когда новоназначенные судьи из местных судов, расположенных в городе Днепр, в начале года обратились в ВСП, то с помощью председателей судов и руководителей аппаратов судов мы проверили указанную информацию. Могу сказать, что в полном объеме приведенная судьями информация о неудовлетворительном обеспечении судов не подтвердилась», – рассказал членам Совета правосудия Максим Пампура.

А что касается известной презентации юридической ассоциации «Добросуд», во время которой была обнародована информация о том, что более 75% судей местных судов самостоятельно закупают в суды все необходимое для обеспечения осуществления правосудия, а более 73% сделали ремонт в служебных кабинетах за собственные деньги, то, как сообщил Максим Пампура, эта информация проверяется.

«Территориальным управлениям ГСА поручено в сотрудничестве с руководителями аппаратов судов провести анкетирование новоназначенных судей по поводу указанных проблем. Судьям предложено ответить на вопросы, были ли они обеспечены служебными помещениями, оргтехникой, мебелью, мантиями и т. д. Эта информация нами аккумулируется и будет представлена ​​публично. Таким образом, можно будет увидеть, действительно ли и в каком масштабе существуют указанные проблемы», - рассказал Максим Пампура.

Также и. о. главы ГСА добавил, что в отличие от опросов, которые проводили сами судьи, анкетирование, инициированное ГСА, не является анонимным.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ГСА ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Помощниками судей в местных и апелляционных судах могут работать бакалавры – Совет судей Украины

Судьи самостоятельно будут решать, нужен ли им помощник бакалавр или магистр – Совет судей пытается справиться с проблемой «дефицита» помощников судей.

Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова