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ДСА продовжує закуповувати в суди «хлам», офісна техніка та суддівські мантії низької якості – суддя

07:30, 14 липня 2025
Проблеми з якістю забезпечення судів не вирішуються роками.
ДСА продовжує закуповувати в суди «хлам», офісна техніка та суддівські мантії низької якості – суддя
Джерело фото - Солом'янський райсуд Києва
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У Солом’янському районному суді міста Києва повідомили, що Державна судова адміністрація продовжує закуповувати в суди неякісну офісну техніку та суддівські мантії низької якості.

Як наслідок, офісна техніка від китайських виробників, наприклад, принтери, швидко виходять з ладу. При цьому їх ремонт може тривати тижнями.

«Сьогодні у нас в суді був майстер, який займається ремонтом офісної техніки. Він розповів, що принтери одного з китайських виробників, якими забезпечено наш суд, це найжахливіше, що можна було придбати. Ці принтери взагалі не пристосовані для роботи в судах. У підсумку майстер не зміг відремонтувати принтер, при цьому він сказав, що цей принтер краще «списати та перехреститися». Офісна техніка у нас в суді виходить з ладу десь раз на два тижні. Вкрай складно працювати в таких умовах», - розповіла 7 липня суддя Солом’янського райсуду столиці Ірина Тесленко під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади.

Також суддя додала, що проблеми з ремонтом офісної техніки зазвичай вирішуються структурами ДСА вкрай повільно.

«Ми три тижні чекали майстра, щоб він зміг оглянути принтер. Також ми три тижні чекали, коли нам заправлять картриджі», - додала Ірина Тесленко.

У відповідь директор Департаменту фінансово-економічної діяльності ДСА Віолета Мишкіна порадила звертатися до заступника голови ДСА з питань цифрового розвитку Леоніда Сапельнікова.

Також Ірина Тесленко повідомила, що суддівські мантії, якими забезпечуються судді, теж низької якості.

«В цих мантіях соромно з’являтися у судових засіданнях», - зазначила суддя.

Нагадаємо, що у січні 2025 року суддя Солом’янського райсуду столиці Катерина Застрожнікова повідомила, що практично всі організаційні та матеріально-технічні проблеми, з якими суддя місцевого загального суду стикається у повсякденній професійній діяльності, «є проблемою самого судді».

Крім того, на початку 2025 року новопризначені судді з районних судів Дніпра повідомили до Вищої ради правосуддя, що ремонти у службових кабінетах вони робили за власний рахунок, а також за власні гроші заправляли картриджи для принтерів та купували офісну техніку.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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