Громади перейменовуватимуть по-новому – Рада готує мовно-правовий апгрейд назв

Законопроект забороняє громадам топоніми окупанта.

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ухвалити в першому читанні урядовий законопроект №13065 від 10 березня 2025 року, який регулює найменування та перейменування територіальних громад. Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Законопроект пропонує:

внести зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», якими встановити підстави та порядок найменування (перейменування) територіальних громад, визначення категорії територіальної громади як сільської, селищної або міської, особливості найменування органів місцевого самоврядування як юридичних осіб публічного права;

внести зміни до ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо уніфікації використаної в ньому термінології із запропонованими змінами до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та положеннями ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України»;

внести зміни до ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» в частині встановлення заборони присвоєння територіальним громадам назв, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події;

доручити Кабінетові Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити оприлюднення Національною комісією зі стандартів державної мови на своєму офіційному веб-сайті переліку територіальних громад, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендацій щодо приведення назв таких територіальних громад у відповідність із стандартами державної мови;

доручити сільським, селищним, міським, районним у містах (у разі їх створення), районним радам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення найменувань відповідних органів місцевого самоврядування як юридичних осіб публічного права у відповідності до вимог цього Закону.

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