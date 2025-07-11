Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Громади перейменовуватимуть по-новому – Рада готує мовно-правовий апгрейд назв

18:21, 11 липня 2025
Законопроект забороняє громадам топоніми окупанта.
Громади перейменовуватимуть по-новому – Рада готує мовно-правовий апгрейд назв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ухвалити в першому читанні урядовий законопроект №13065 від 10 березня 2025 року, який регулює найменування та перейменування територіальних громад. Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Законопроект пропонує:

  • внести зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», якими встановити підстави та порядок найменування (перейменування) територіальних громад, визначення категорії територіальної громади як сільської, селищної або міської, особливості найменування органів місцевого самоврядування як юридичних осіб публічного права;
  • внести зміни до ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо уніфікації використаної в ньому термінології із запропонованими змінами до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та положеннями ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України»;
  • внести зміни до ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» в частині встановлення заборони присвоєння територіальним громадам назв, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події;
  • доручити Кабінетові Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити оприлюднення Національною комісією зі стандартів державної мови на своєму офіційному веб-сайті переліку територіальних громад, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендацій щодо приведення назв таких територіальних громад у відповідність із стандартами державної мови;
  • доручити сільським, селищним, міським, районним у містах (у разі їх створення), районним радам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення найменувань відповідних органів місцевого самоврядування як юридичних осіб публічного права у відповідності до вимог цього Закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни РФ та Білорусі не можуть звільнитися з війська, бо з ними підписали контракти на службу як з громадянами України – Військовий омбудсман ініціювала перевірку

Військовий омбудсман Ольга Решетилова ініціювала перевірку правомірності та обставин зарахування до особового складу однієї з військових частин ТрО громадян Росії та Білорусі.

Держава зможе підвищувати прожитковий мінімум без автоматичного збільшення зарплат посадовців чи штрафів – Руслан Стефанчук записав звернення

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук записав відеозвернення з приводу пакету законопроектів про розрахунок посадових окладів суддів, чиновників та прокурорів в орудних величинах замість прожиткового мінімуму.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – законопроект

Штрафні ставки та адміністративний збір – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Посадові оклади чиновників, суддів, прокурорів та детективів НАБУ відв’яжуть від прожиткового мінімуму

120 народних депутатів внесли пакет законопроектів, яким відв’язують посадові оклади у судах, прокуратурі, на держслужбі від прожиткового мінімуму.

Зарплату суддів та держслужбовців будуть рахувати в орудних величинах – Руслан Стефанчук зареєстрував пакет законопроектів

Замість прожиткового мінімуму – орудні величини: в Україні повністю переформатують порядок розрахунку окладів суддів та держслужбовців – 120 депутатів на чолі з Русланом Стефанчуком зареєстрували пакет законопроектів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва