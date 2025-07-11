Общины будут переименовывать по-новому – Рада готовит языково-правовой апгрейд названий

Законопроект запрещает общинам топонимы оккупанта.

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект №13065 от 10 марта 2025 года, который регулирует наименование и переименование территориальных общин. Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает:

- внести изменения в ЗУ «О местном самоуправлении в Украине», которыми установить основания и порядок наименования (переименования) территориальных общин, определение категории территориальной общины как сельской, поселковой или городской, особенности наименования органов местного самоуправления как юридических лиц публичного права;

- внести изменения в ЗУ «О добровольном объединении территориальных общин» по унификации использованной в нем терминологии с предложенными изменениями в ЗУ «О местном самоуправлении в Украине» и положениями ЗУ «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины»;

- внести изменения в ЗУ «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» в части установления запрета присвоения территориальным общинам названий, которые глорифицируют, увековечивают, пропагандируют или содержат символику российской имперской политики, а также государства-террориста (государства-агрессора) или его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, населенные пункты, даты, события;

- поручить Кабинету Министров Украины в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить обнародование Национальной комиссией по стандартам государственного языка на своем официальном сайте перечень территориальных общин, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, и рекомендаций по приведению названий таких территориальных общин в соответствие со стандартами государственного языка;

- поручить сельским, поселковым, городским, районным в городах (в случае их создания), районным советам в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить приведение наименований соответствующих органов местного самоуправления как юридических лиц публичного права в соответствии с требованиями настоящего Закона.

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