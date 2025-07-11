Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Общины будут переименовывать по-новому – Рада готовит языково-правовой апгрейд названий

18:21, 11 июля 2025
Законопроект запрещает общинам топонимы оккупанта.
Общины будут переименовывать по-новому – Рада готовит языково-правовой апгрейд названий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект №13065 от 10 марта 2025 года, который регулирует наименование и переименование территориальных общин. Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает:

- внести изменения в ЗУ «О местном самоуправлении в Украине», которыми установить основания и порядок наименования (переименования) территориальных общин, определение категории территориальной общины как сельской, поселковой или городской, особенности наименования органов местного самоуправления как юридических лиц публичного права;

- внести изменения в ЗУ «О добровольном объединении территориальных общин» по унификации использованной в нем терминологии с предложенными изменениями в ЗУ «О местном самоуправлении в Украине» и положениями ЗУ «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины»;

- внести изменения в ЗУ «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» в части установления запрета присвоения территориальным общинам названий, которые глорифицируют, увековечивают, пропагандируют или содержат символику российской имперской политики, а также государства-террориста (государства-агрессора) или его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, населенные пункты, даты, события;

- поручить Кабинету Министров Украины в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить обнародование Национальной комиссией по стандартам государственного языка на своем официальном сайте перечень территориальных общин, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, и рекомендаций по приведению названий таких территориальных общин в соответствие со стандартами государственного языка;

- поручить сельским, поселковым, городским, районным в городах (в случае их создания), районным советам в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить приведение наименований соответствующих органов местного самоуправления как юридических лиц публичного права в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.

Государство сможет повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения зарплат чиновников или штрафов – Руслан Стефанчук записал обращение

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук записал видеообращение по поводу пакета законопроектов о расчете должностных окладов судей, чиновников и прокуроров в операционных величинах вместо прожиточного минимума.

Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума

120 народных депутатов внесли пакет законопроектов, которым отвязывают должностные оклады в судах, прокуратуре, на госслужбе от прожиточного минимума.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва