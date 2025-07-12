На Днепропетровщине 2-летняя девочка выпала из окна — полиция бьет тревогу

Случился очередной случай падения ребенка из окна – пострадала 2-летняя девочка.

Источник фото: Getty Images

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С началом лета украинцы все чаще открывают окна для проветривания, однако в семьях с маленькими детьми это может обернуться трагедией. Полиция предупреждает: с начала года уже зафиксировано девять случаев падения детей из окон, и в большинстве ситуаций взрослые были рядом, но лишь на мгновение потеряли бдительность.

Только 10 июля стало известно, что двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в городе Покров на Днепропетровщине. Как сообщили в ГСЧС, ребенка передали медикам и срочно доставили в больницу.

Правоохранители подчеркивают: окна всегда привлекают внимание детей, ведь именно оттуда они познают мир. Чтобы избежать трагедии, полиция призывает соблюдать простые, но критически важные правила безопасности:

Не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте ему сидеть на нем;

Установите защитные средства, препятствующие самостоятельному открытию окна ребенком;

Не ставьте мебель возле окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

Помните: москитные сетки — не защита и не выдерживают вес ребенка;

Открывайте окна в откидном режиме, пользуйтесь форточками для проветривания;

Объясняйте детям, почему опасно играть возле окон;

Даже если выходите из комнаты на несколько минут — закрывайте окна.

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