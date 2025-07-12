На Днепропетровщине 2-летняя девочка выпала из окна — полиция бьет тревогу

С началом лета украинцы все чаще открывают окна для проветривания, однако в семьях с маленькими детьми это может обернуться трагедией. Полиция предупреждает: с начала года уже зафиксировано девять случаев падения детей из окон, и в большинстве ситуаций взрослые были рядом, но лишь на мгновение потеряли бдительность.
Только 10 июля стало известно, что двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в городе Покров на Днепропетровщине. Как сообщили в ГСЧС, ребенка передали медикам и срочно доставили в больницу.
Правоохранители подчеркивают: окна всегда привлекают внимание детей, ведь именно оттуда они познают мир. Чтобы избежать трагедии, полиция призывает соблюдать простые, но критически важные правила безопасности:
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