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На Днепропетровщине 2-летняя девочка выпала из окна — полиция бьет тревогу

07:00, 12 июля 2025
Случился очередной случай падения ребенка из окна – пострадала 2-летняя девочка.
На Днепропетровщине 2-летняя девочка выпала из окна — полиция бьет тревогу
Источник фото: Getty Images
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С началом лета украинцы все чаще открывают окна для проветривания, однако в семьях с маленькими детьми это может обернуться трагедией. Полиция предупреждает: с начала года уже зафиксировано девять случаев падения детей из окон, и в большинстве ситуаций взрослые были рядом, но лишь на мгновение потеряли бдительность.

Только 10 июля стало известно, что двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в городе Покров на Днепропетровщине. Как сообщили в ГСЧС, ребенка передали медикам и срочно доставили в больницу.

Правоохранители подчеркивают: окна всегда привлекают внимание детей, ведь именно оттуда они познают мир. Чтобы избежать трагедии, полиция призывает соблюдать простые, но критически важные правила безопасности:

  • Не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте ему сидеть на нем;
  • Установите защитные средства, препятствующие самостоятельному открытию окна ребенком;
  • Не ставьте мебель возле окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
  • Помните: москитные сетки — не защита и не выдерживают вес ребенка;
  • Открывайте окна в откидном режиме, пользуйтесь форточками для проветривания;
  • Объясняйте детям, почему опасно играть возле окон;
  • Даже если выходите из комнаты на несколько минут — закрывайте окна.

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полиция дети

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