На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка випала з вікна – поліція б’є на сполох

Трапився черговий випадок падіння дитини з вікна — постраждала 2-річна дівчинка.

Джерело фото: Getty Images

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З початком літа дедалі частіше українці відкривають вікна для провітрювання, однак у сім’ях із маленькими дітьми це може обернутися трагедією. Поліція попереджає: з початку року вже зафіксовано дев’ять випадків випадіння дітей з вікон, і в більшості ситуацій дорослі були поруч, але на мить втратили пильність.

Лише 10 липня стало відомо, що дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху у місті Покров на Дніпропетровщині. Як зазначили у ДСНС, дитину передали медикам та терміново доправили до лікарні.

Правоохоронці наголошують: вікна завжди привертають увагу дітей, адже саме звідти вони пізнають світ. Щоб уникнути трагедії, поліція закликає дотримуватись прості, але критично важливі правила безпеки:

Не грайтеся з дитиною на підвіконні, не дозволяйте їй сидіти на ньому;

Встановіть захисні засоби , що не дозволяють дитині самостійно відчинити вікно;

, що не дозволяють дитині самостійно відчинити вікно; Не ставте меблі біля вікон , щоб дитина не могла залізти на підвіконня;

, щоб дитина не могла залізти на підвіконня; Пам’ятайте: москітні сітки — не захист і не витримають вагу дитини;

і не витримають вагу дитини; Відкривайте вікна у відкидному режимі , користуйтесь кватирками для провітрювання;

, користуйтесь кватирками для провітрювання; Пояснюйте дітям, чому небезпечно гратися біля вікон ;

; Навіть якщо виходите з кімнати на кілька хвилин — зачиняйте вікна.

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