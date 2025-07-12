На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка випала з вікна – поліція б’є на сполох

З початком літа дедалі частіше українці відкривають вікна для провітрювання, однак у сім’ях із маленькими дітьми це може обернутися трагедією. Поліція попереджає: з початку року вже зафіксовано дев’ять випадків випадіння дітей з вікон, і в більшості ситуацій дорослі були поруч, але на мить втратили пильність.
Лише 10 липня стало відомо, що дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху у місті Покров на Дніпропетровщині. Як зазначили у ДСНС, дитину передали медикам та терміново доправили до лікарні.
Правоохоронці наголошують: вікна завжди привертають увагу дітей, адже саме звідти вони пізнають світ. Щоб уникнути трагедії, поліція закликає дотримуватись прості, але критично важливі правила безпеки:
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