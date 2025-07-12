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На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка випала з вікна – поліція б’є на сполох

07:00, 12 липня 2025
Трапився черговий випадок падіння дитини з вікна — постраждала 2-річна дівчинка.
На Дніпропетровщині 2-річна дівчинка випала з вікна – поліція б’є на сполох
Джерело фото: Getty Images
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З початком літа дедалі частіше українці відкривають вікна для провітрювання, однак у сім’ях із маленькими дітьми це може обернутися трагедією. Поліція попереджає: з початку року вже зафіксовано дев’ять випадків випадіння дітей з вікон, і в більшості ситуацій дорослі були поруч, але на мить втратили пильність.

Лише 10 липня стало відомо, що дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху у місті Покров на Дніпропетровщині. Як зазначили у ДСНС, дитину передали медикам та терміново доправили до лікарні.

Правоохоронці наголошують: вікна завжди привертають увагу дітей, адже саме звідти вони пізнають світ. Щоб уникнути трагедії, поліція закликає дотримуватись прості, але критично важливі правила безпеки:

  • Не грайтеся з дитиною на підвіконні, не дозволяйте їй сидіти на ньому;
  • Встановіть захисні засоби, що не дозволяють дитині самостійно відчинити вікно;
  • Не ставте меблі біля вікон, щоб дитина не могла залізти на підвіконня;
  • Пам’ятайте: москітні сітки — не захист і не витримають вагу дитини;
  • Відкривайте вікна у відкидному режимі, користуйтесь кватирками для провітрювання;
  • Пояснюйте дітям, чому небезпечно гратися біля вікон;
  • Навіть якщо виходите з кімнати на кілька хвилин — зачиняйте вікна.

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