Директорка київського підприємства підозрюється у фіктивному бронюванні військовозобов’язаних за $19 тисяч

У Києві директорку підприємства підозрюють у схемі з хабарями за зняття з розшуку військовозобов’язаних.

Фото: Офіс Генпрокурора

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директора одного з київських підприємств підозрюють у пособництві в отриманні хабаря за зняття військовозобов’язаних із розшуку та їхнє бронювання через фіктивне працевлаштування. Про це повідомили в .

За даними слідства, громадянка організувала схему, за якою за $5500 знімали з розшуку в системі «Оберіг» та за $8000 оформляли бронювання через фіктивне працевлаштування на підконтрольному підприємстві. У серпні 2025 року вона домовилася про надання таких «послуг» двом особам за $19 000.

Підозрювану затримали після отримання хабаря відповідно до ст. 208 КПК України, а кошти вилучили. Їй обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

Директорці інкримінують правопорушення за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 КК України, що передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років, заборону обіймати певні посади до 3 років і конфіскацію майна.

Фото: Офіс Генпрокурора

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.