Директор киевского предприятия подозревается в фиктивном бронировании военнообязанных за $19 тысяч

Директора одного из киевских предприятий подозревают в пособничестве в получении взятки за снятие военнообязанных с розыска и их бронирование через фиктивное трудоустройство. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, гражданка организовала схему, по которой за $5500 снимали с розыска в системе «Оберег» и за $8000 оформляли бронирование через фиктивное трудоустройство на подконтрольном предприятии. В августе 2025 года она договорилась о предоставлении таких «услуг» двум лицам за $19 000.

Подозреваемую задержали после получения взятки в соответствии со ст. 208 УПК Украины, а средства изъяли. Ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

Директору инкриминируют правонарушение по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины, что предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет, запрет занимать определенные должности до 3 лет и конфискацию имущества.

