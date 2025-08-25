Практика судів
На Черкащині під час перевезення до навчального центру ЗСУ загинув військовозобов’язаний

11:41, 25 серпня 2025
У ТЦК заявили, що чоловік вистрибнув із авто під час відправки до навчального центру.
У місті Сміла на Черкащині під час перевезення військовозобов’язаних до навчального центру Збройних сил України сталася трагедія: 41-річний Євген Кушнір (Мочерняк) вистрибнув із автомобіля, отримавши тяжкі травми, від яких помер у медзакладі через два дні, 24 серпня. Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК, передає Суспільне.

За словами тимчасового виконувача обов’язків заступника начальника обласного ТЦК Володимира Левченка, інцидент стався, коли зі збірного пункту Черкаського РТЦК відправляли групу військовозобов’язаних.

«Зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів ЗСУ. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний — солдат запасу Євген Кушнір, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми», – зазначив Левченко.

Військовослужбовці ТЦК зупинили автомобіль, надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали швидку. На місце також прибув наряд поліції. Кушніра доправили до медичного закладу, але 24 серпня він помер від отриманих травм.

Поліція Черкащини відкрила кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

