В Черкасской области во время перевозки в учебный центр ВСУ погиб военнообязанный

В ТЦК заявили, что мужчина выпрыгнул из автомобиля во время отправки в учебный центр.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Смела Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр Вооруженных сил Украины произошла трагедия: 41-летний Евгений Кушнир (Мочерняк) выпрыгнул из автомобиля, получив тяжелые травмы, от которых скончался в медучреждении через два дня, 24 августа. Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК, передает Суспільне.

По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника областного ТЦК Владимира Левченко, инцидент произошел, когда из сборного пункта Черкасского РТЦК отправляли группу военнообязанных.

«Из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров ВСУ. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный — солдат запаса Евгений Кушнир, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы», — отметил Левченко.

Военнослужащие ТЦК остановили автомобиль, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. На место также прибыл наряд полиции. Кушнира доставили в медицинское учреждение, но 24 августа он скончался от полученных травм.

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по ст. 128 УК (непредумышленное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.