В Черкасской области во время перевозки в учебный центр ВСУ погиб военнообязанный

11:41, 25 августа 2025
В ТЦК заявили, что мужчина выпрыгнул из автомобиля во время отправки в учебный центр.
В Черкасской области во время перевозки в учебный центр ВСУ погиб военнообязанный
В городе Смела Черкасской области во время перевозки военнообязанных в учебный центр Вооруженных сил Украины произошла трагедия: 41-летний Евгений Кушнир (Мочерняк) выпрыгнул из автомобиля, получив тяжелые травмы, от которых скончался в медучреждении через два дня, 24 августа. Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК, передает Суспільне.

По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника областного ТЦК Владимира Левченко, инцидент произошел, когда из сборного пункта Черкасского РТЦК отправляли группу военнообязанных.

«Из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров ВСУ. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный — солдат запаса Евгений Кушнир, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы», — отметил Левченко.

Военнослужащие ТЦК остановили автомобиль, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. На место также прибыл наряд полиции. Кушнира доставили в медицинское учреждение, но 24 августа он скончался от полученных травм.

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по ст. 128 УК (непредумышленное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет

Предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Суд оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ по состоянию здоровья

Военнослужащий выполнял приказы, участвовал в боевых действиях, ходил на штурмы, но на этот раз не смог выполнить приказ из-за состояния здоровья – суд вынес оправдательный приговор.

Суд не имеет права выносить отдельное определение по вопросам, которые не являются предметом спора: позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался относительно пределов полномочий суда при вынесении отдельного определения по делу о контроле полиции за соблюдением требований разрешительной системы органов внутренних дел, касающихся оборота оружия, а также права осматривать помещения, изымать предметы и опечатывать объекты.

Мобилизованные сотрудники учитываются в норматив трудоустройства лиц с инвалидностью, а работодатель отвечает за достоверность отчетности — Верховный Суд

Верховный Суд: сотрудники, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, включаются в расчет среднесписочной численности штатных работников для целей определения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

