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Трамп назначил главой Пентагона ветерана и лицо Fox News Пита Хегсета

08:11, 13 ноября 2024
«Пит жесткий, умный и искренне верит в Америку прежде всего», - сказал о нем Трамп.
Трамп назначил главой Пентагона ветерана и лицо Fox News Пита Хегсета
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Избранный президент США Дональд Трамп назначал Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

Пит Хегсет – один из ведущих ежедневной утренней программы новостей Fox & Friends на Fox News. Автор бестселлера Battle for the American Mind и книги The War on Our Warriors. Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Есть две бронзовые звезды и нагрудный знак «Боевой пехотинец» за пребывание в Ираке и Афганистане. Возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America.

Выбор Хегсета, телеведущего и автора, произошел на фоне предположений о том, что Трамп выберет на эту роль тяжеловеса в обороне, такого как председатель Вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс.

«Пит крут, умный и искренне верит в Америку прежде всего», - сказал Трамп в заявлении, объявляющем о выборе во вторник вечером.

Выбор является отходом от других шагов в области национальной безопасности, которые Трамп сделал ранее. В частности, он выбрал Майка Уолтца в качестве своего советника по национальной безопасности и, как ожидается, объявит, что сенатор Марко Рубио будет его государственным секретарем. Оба придерживаются традиционных взглядов на американскую военную и дипломатическую политику.

Трамп сказал, что недавняя книга Хегсета «Война за наших воинов» сыграла определенную роль в его выборе. В частности, книга раскрывает то, какие шаги нужно сделать американской армии для возвращения к подотчетности.

44-летний Хегсет был ранним сторонником Трампа, когда он баллотировался в президенты в 2016 году.

Хегсет - награжденный ветеран боевых действий армии, который был ведущим Fox News в течение последних 8 лет и был главным претендентом на должность министра по делам ветеранов Трампа в его первой администрации, прежде чем Трамп нанял Дэвида Шулькина на эту роль в 2017 году.

Выпускник Принстона, Хегсет является бывшим генеральным директором Concerned Veterans for America — группы, выступающей за аутсорсинг медицинского обслуживания ветеранов, которое финансировалось братьями Кох. Спикер Майк Джонсон похвалил выбор главы Пентагона, отметив, что у Пита есть опыт и он проведет реформы как раз в тех сферах, которые нуждаются в реформе.

Автор: Наталя Мамченко

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Дональд Трамп

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