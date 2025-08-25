Практика судов
Apple выпустит первый раскладной iPhone – главная интрига ждет в 2026 году

09:53, 25 августа 2025
Apple готовит масштабную трансформацию линейки iPhone — от появления новой модели iPhone Air до запуска сложного смартфона и iPhone 20 с кардинально обновленным дизайном.
Иллюстративные фото, источник - 9to5mac
Apple запускает трехлетний план редизайна iPhone, который предусматривает появление абсолютно новых моделей — от ультратонкого iPhone Air до первого складного смартфона компании. Об этом сообщает Bloomberg.

В сентябре Apple представит новое поколение своих смартфонов, которое положит начало крупнейшей трансформации iPhone за последнее десятилетие. Первым станет iPhone Air — тонкое и легкое устройство, которое заменит iPhone 16 Plus. Модель будет компактнее, но с ограниченным функционалом: всего одна основная камера, отсутствие слота для SIM-карты и меньшая автономность.

Вместе с ним компания выпустит iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max — с обновленным дизайном задней панели, новой камерой и дополнительными цветами, включая оранжевый.

Складной iPhone уже в 2026-м

Главная интрига ожидается в 2026 году — Apple впервые покажет складной iPhone с кодовым названием V68. Смартфон будет открываться, как книга, превращаясь в планшет, и получит четыре камеры. Он будет работать с новым чипом Apple и вернет Touch ID вместо Face ID.

Юбилейный «iPhone 20»

В 2027 году, к 20-летию iPhone, Apple планирует выпустить iPhone 20 с изогнутым стеклом по периметру, что полностью отойдет от нынешнего прямоугольного дизайна. Модель интегрируют с новым интерфейсом Liquid Glass для iOS.

Другие новинки

Помимо смартфонов, Apple готовит:

  • новые iPad Pro с процессором М5,
  • обновленный Vision Pro,
  • Apple Watch,
  • AirPods Pro с функцией измерения пульса,
  • HomePod со встроенным дисплеем.

Компания также разрабатывает новые категории устройств — смарт-очки без дисплея, домашнего робота, камеры безопасности и гигантский складной iPad.

Сервисы и ИИ

Apple повысила стоимость Apple TV+ до $12,99 и готовит новую подписку Health+, которая будет включать искусственный интеллект для рекомендаций по питанию и здоровью.

Кроме того, компания ведет переговоры с Google об использовании модели Gemini для модернизации Siri, а также тестирует партнерство с Anthropic и OpenAI.

В то же время Apple переживает кадровый кризис — всего за последние два месяца шесть ключевых специалистов по искусственному интеллекту перешли в Meta, указывает издание.

Apple телефон

