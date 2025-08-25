Практика судів
Apple випустить перший розкладний iPhone — головна інтрига чекає у 2026 році

09:53, 25 серпня 2025
Apple готує масштабну трансформацію лінійки iPhone — від появи нової моделі iPhone Air до запуску складаного смартфона та iPhone 20 з кардинально оновленим дизайном.
Apple випустить перший розкладний iPhone — головна інтрига чекає у 2026 році
Ілюстративне фото, джерело - 9to5mac
Apple запускає трирічний план редизайну iPhone, що передбачає появу абсолютно нових моделей — від ультратонкого iPhone Air до першого складаного смартфона компанії. Про це повідомляє Bloomberg.

У вересні Apple представить нове покоління своїх смартфонів, яке покладе початок найбільшій трансформації iPhone за останнє десятиліття. Першим стане iPhone Air — тонкий і легкий пристрій, що замінить iPhone 16 Plus. Модель буде компактнішою, але з обмеженим функціоналом: лише одна основна камера, відсутність слота для SIM-картки та менша автономність.

Разом із ним компанія випустить iPhone 17, 17 Pro та 17 Pro Max — із оновленим дизайном задньої панелі, новою камерою та додатковими кольорами, включно з помаранчевим.

Складаний iPhone вже у 2026-му

Головна інтрига чекає у 2026 році — Apple вперше покаже складаний iPhone з кодовою назвою V68. Смартфон відкриватиметься, як книга, перетворюючись на планшет, і матиме чотири камери. Він працюватиме з новим чипом Apple та поверне Touch ID замість Face ID.

Ювілейний «iPhone 20»

У 2027 році, до 20-річчя iPhone, Apple планує випустити iPhone 20 з вигнутим склом по периметру, що повністю відійде від нинішнього прямокутного дизайну. Модель інтегрують із новим інтерфейсом Liquid Glass для iOS.

Інші новинки

Окрім смартфонів, Apple готує:

  • нові iPad Pro з процесором М5,
  • оновлений Vision Pro,
  • Apple Watch,
  • AirPods Pro з функцією вимірювання пульсу,
  • HomePod із вбудованим дисплеєм.

Компанія також розробляє нові категорії пристроїв — смарт-окуляри без дисплея, домашнього робота, камери безпеки та гігантський складаний iPad.

Сервіси та ШІ

Apple підвищила вартість Apple TV+ до $12,99 і готує нову підписку Health+, що включатиме штучний інтелект для рекомендацій щодо харчування та здоров’я.

Окрім того, компанія веде переговори з Google про використання моделі Gemini для модернізації Siri, а також тестує партнерство з Anthropic та OpenAI.

Водночас Apple переживає кадрову кризу — лише за останні два місяці шість ключових фахівців зі штучного інтелекту перейшли до Meta, вказує видання.

Apple телефон

