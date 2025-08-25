Практика судов
OpenAI и правительство Британии обсуждали идею премиум-доступа к ChatGPT для всех граждан

09:02, 25 августа 2025
Соглашение могло бы стоить 2 миллиарда фунтов стерлингов.
OpenAI и правительство Британии обсуждали идею премиум-доступа к ChatGPT для всех граждан
OpenAI и правительство Великобритании обсуждали возможность многомиллиардной сделки, которая могла бы обеспечить всех жителей страны премиум-доступом к ChatGPT Plus.

Как сообщает The Guardian, сооснователь OpenAI Сэм Альтман во время встречи с британским министром технологий Питером Кайлом обсудил идею предоставления всем гражданам страны доступа к платной версии ChatGPT.

По данным двух источников, знакомых с ходом переговоров, предложение прозвучало на встрече в Сан-Франциско, где стороны говорили о более широких возможностях сотрудничества между OpenAI и Великобританией.

В то же время, по словам собеседников, сам Кайл не воспринял эту идею всерьёз, поскольку её реализация могла обойтись государству до £2 млрд.

Несмотря на это, встреча демонстрирует готовность британского правительства развивать партнёрство с OpenAI и активно интегрировать искусственный интеллект в государственные сервисы.

ChatGPT Plus и сотрудничество с правительством

OpenAI предоставляет бесплатный и платный доступ к своему продукту. Премиум-версия ChatGPT Plus стоит $20 в месяц и предусматривает более быстрые ответы и приоритетный доступ к новым функциям.

В июле правительство Великобритании подписало меморандум с OpenAI о применении ИИ в публичном секторе — образовании, обороне, безопасности и системе правосудия. Это соглашение не является обязательным, но может открыть OpenAI доступ к государственным данным.

Сам Кайл неоднократно публично высказывал поддержку искусственному интеллекту и даже признавал, что пользовался ChatGPT для рабочих советов.

Британия среди лидеров по количеству подписчиков

Великобритания входит в топ-5 рынков OpenAI по числу пользователей ChatGPT Plus. Представитель компании подтвердил, что миллионы британцев уже пользуются ChatGPT бесплатно, а новое соглашение нацелено на «демократизацию доступа к ИИ».

Ранее OpenAI заключила соглашение с правительством Объединённых Арабских Эмиратов, чтобы интегрировать ChatGPT в транспорт, медицину и образование.

