OpenAI та уряд Британії обговорювали ідею преміум-доступу до ChatGPT для всіх громадян

Угода могла б коштувати 2 мільярди фунтів стерлінгів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

OpenAI та уряд Великої Британії обговорювали можливість багатомільярдної угоди, яка могла б забезпечити всіх жителів країни преміум-доступом до ChatGPT Plus.

Як повідомляє The Guardian, співзасновник OpenAI Сем Альтман під час зустрічі з британським міністром технологій Пітером Кайлом обговорив ідею надання всім громадянам країни доступу до платної версії ChatGPT.

За даними двох джерел, знайомих із перебігом переговорів, пропозиція пролунала на зустрічі в Сан-Франциско, де сторони говорили про ширші можливості співпраці між OpenAI та Великою Британією.

Водночас, за словами співрозмовників, сам Кайл не сприйняв цю ідею серйозно, оскільки її реалізація могла коштувати державі до £2 млрд.

Попри це, зустріч демонструє готовність британського уряду розвивати партнерство з OpenAI та активно інтегрувати штучний інтелект у державні сервіси.

ChatGPT Plus та співпраця з урядом

OpenAI надає безкоштовний і платний доступ до свого продукту. Преміум-версія ChatGPT Plus коштує $20 на місяць і передбачає швидші відповіді та пріоритетний доступ до нових функцій.

У липні уряд Великої Британії підписав меморандум із OpenAI щодо використання ШІ в публічному секторі — освіті, обороні, безпеці та системі правосуддя. Ця угода не є обов’язковою, але може відкрити OpenAI доступ до державних даних.

Сам Кайл неодноразово публічно висловлював підтримку штучному інтелекту й навіть визнавав, що користувався ChatGPT для робочих порад.

Британія серед лідерів за кількістю підписників

Велика Британія входить у топ-5 ринків OpenAI за кількістю користувачів ChatGPT Plus. Представник компанії підтвердив, що мільйони британців уже користуються ChatGPT безкоштовно, а нова угода має на меті «демократизувати доступ до ШІ».

Раніше OpenAI уклала угоду з урядом Об’єднаних Арабських Еміратів, щоб інтегрувати ChatGPT у транспорт, медицину й освіту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.