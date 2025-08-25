Игра обернулась трагедией: в Киевской области 7-летний мальчик застрелил соседскую девочку из ружья отца

Мальчик взял в руки ружье отца и произвел выстрел в сторону девочки.

В Бориспольском районе Киевщины произошла трагедия: 7-летний мальчик смертельно ранил свою соседку, играя с охотничьим ружьем отца.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 23 августа около 16:00. В доме мальчика дети играли, когда он взял в руки оружие и произвел выстрел в сторону 6-летней девочки. От полученных ран ребенок погиб на месте.

Правоохранители задержали отца мальчика в порядке ст. 208 УПК Украины. Против него открыты уголовные производства за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 166 и ст. 264 УК Украины).

Кроме того, по факту гибели ребенка начато производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В настоящее время продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

