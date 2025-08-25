Практика судів
  1. В Україні

Гра обернулася трагедією: на Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з рушниці батька

07:56, 25 серпня 2025
Хлопчик взяв до рук батькову рушницю та здійснив постріл у бік дівчинки.
У Бориспільському районі Київщини сталася трагедія: 7-річний хлопчик смертельно поранив свою сусідку, граючись із мисливською рушницею батька.

Як повідомили у поліції, інцидент стався 23 серпня близько 16:00. У будинку хлопчика діти гралися, коли він узяв до рук зброю та здійснив постріл у бік 6-річної дівчинки. Від отриманих поранень дитина загинула на місці.

Правоохоронці затримали батька хлопчика в порядку ст. 208 КПК України. Проти нього відкрито кримінальні провадження за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та недбале зберігання вогнепальної зброї (ст. 166 та ст. 264 КК України).

Крім того, за фактом загибелі дитини розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин трагедії.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

