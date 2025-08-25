Налоговая скидка за обучение – какие документы нужно подать

Граждане, которые в течение года осуществляли расходы на обучение в отечественных учебных заведениях, могут вернуть часть уплаченных средств благодаря налоговой скидке. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Главное условие – получать официальные доходы, с которых уплачен налог на доходы физических лиц, и подать декларацию о имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным.
Расходы, которые включаются в налоговую скидку
Расходы за обучение в отечественных учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования.
Это средства, которые были использованы как на образование самого налогоплательщика, так и в пользу его детей, других членов семьи первой степени родства или лиц, над которыми установлена опека или попечительство.
Как получить
Подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным. Для получения скидки за 2024 год необходимо подать декларацию до 31 декабря 2025 года.
Какие документы нужно добавить
В случае использования электронных расчетных документов в декларации указываются только их реквизиты.
Оригиналы документов в налоговую не подаются, но хранятся у плательщика в течение установленного законом срока.
Контролирующие органы не имеют права требовать от плательщиков документы, которые уже содержатся в государственных реестрах или базах данных.
Как подать декларацию
Воспользоваться одним из таких способов:
