Налоговая скидка за обучение – какие документы нужно подать

Украинцы могут вернуть часть расходов на обучение благодаря налоговой скидке, подав декларацию до 31 декабря.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане, которые в течение года осуществляли расходы на обучение в отечественных учебных заведениях, могут вернуть часть уплаченных средств благодаря налоговой скидке. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Главное условие – получать официальные доходы, с которых уплачен налог на доходы физических лиц, и подать декларацию о имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Расходы, которые включаются в налоговую скидку

Расходы за обучение в отечественных учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования.

Это средства, которые были использованы как на образование самого налогоплательщика, так и в пользу его детей, других членов семьи первой степени родства или лиц, над которыми установлена опека или попечительство.

Как получить

Подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным. Для получения скидки за 2024 год необходимо подать декларацию до 31 декабря 2025 года.

Какие документы нужно добавить

копию паспорта (1, 2 страницы и страница прописки – и ученика/студента, и члена семьи, который подает декларацию на получение налоговой скидки);

копию договора с учебным заведением;

копию квитанции об оплате обучения за отчетный год;

документы, подтверждающие степень родства, а именно: копию свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке – если оплата была за мужа (жену);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика: ученика/студента и члена семьи (кто подает декларацию на получение налоговой скидки);

оригиналы справки с места работы о начисленной заработной плате, удержанном налоге на доходы физических лиц и суммах налоговой социальной льготы (в случае ее наличия) за отчетный налоговый год;

реквизиты банковского счета для перечисления суммы полученной налоговой скидки (номер счета, наименование и МФО банка).

В случае использования электронных расчетных документов в декларации указываются только их реквизиты.

Оригиналы документов в налоговую не подаются, но хранятся у плательщика в течение установленного законом срока.

Контролирующие органы не имеют права требовать от плательщиков документы, которые уже содержатся в государственных реестрах или базах данных.

Как подать декларацию

Воспользоваться одним из таких способов:

лично плательщиком налогов или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;

почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

через Электронный кабинет плательщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.