Налоговая скидка за обучение – какие документы нужно подать

07:37, 25 августа 2025
Украинцы могут вернуть часть расходов на обучение благодаря налоговой скидке, подав декларацию до 31 декабря.
Граждане, которые в течение года осуществляли расходы на обучение в отечественных учебных заведениях, могут вернуть часть уплаченных средств благодаря налоговой скидке. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Главное условие – получать официальные доходы, с которых уплачен налог на доходы физических лиц, и подать декларацию о имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Расходы, которые включаются в налоговую скидку

Расходы за обучение в отечественных учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования.

Это средства, которые были использованы как на образование самого налогоплательщика, так и в пользу его детей, других членов семьи первой степени родства или лиц, над которыми установлена опека или попечительство.

Как получить

Подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным. Для получения скидки за 2024 год необходимо подать декларацию до 31 декабря 2025 года.

Какие документы нужно добавить

  • копию паспорта (1, 2 страницы и страница прописки – и ученика/студента, и члена семьи, который подает декларацию на получение налоговой скидки);
  • копию договора с учебным заведением;
  • копию квитанции об оплате обучения за отчетный год;
  • документы, подтверждающие степень родства, а именно: копию свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке – если оплата была за мужа (жену);
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика: ученика/студента и члена семьи (кто подает декларацию на получение налоговой скидки);
  • оригиналы справки с места работы о начисленной заработной плате, удержанном налоге на доходы физических лиц и суммах налоговой социальной льготы (в случае ее наличия) за отчетный налоговый год;
  • реквизиты банковского счета для перечисления суммы полученной налоговой скидки (номер счета, наименование и МФО банка).

В случае использования электронных расчетных документов в декларации указываются только их реквизиты.

Оригиналы документов в налоговую не подаются, но хранятся у плательщика в течение установленного законом срока.

Контролирующие органы не имеют права требовать от плательщиков документы, которые уже содержатся в государственных реестрах или базах данных.

Как подать декларацию

Воспользоваться одним из таких способов:

  • лично плательщиком налогов или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;
  • почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
  • через Электронный кабинет плательщика.

