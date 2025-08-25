Практика судів
Податкова знижка за навчання — які документи потрібно подати

07:37, 25 серпня 2025
Українці можуть повернути частину витрат на навчання завдяки податковій знижці, подавши декларацію до 31 грудня.
Громадяни, які протягом року здійснювали витрати на навчання у вітчизняних закладах освіти, можуть повернути частину сплачених коштів завдяки податковій знижці. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Головна умова – отримувати офіційні доходи, з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб, та подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, наступного за звітним.

Витрати, які включаються до податкової знижки

Витрати за навчання у вітчизняних закладах дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти.

Це кошти, які були використані як на освіту самого платника податку, так і на користь його дітей, інших членів сім’ї першого ступеня споріднення або осіб, над якими встановлено опіку чи піклування.

Як отримати

Подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, наступного за звітним. Для отримання знижки за 2024 рік необхідно подати декларацію до 31 грудня 2025 року.

Які документи треба додати

  • копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка прописки – і учня/студента, і члена сім’ї, який подає декларацію на отримання податкової знижки); 
  • копію договору з навчальним закладом; 
  • копію квитанції про оплату за навчання за звітний рік; 
  • документи, які підтверджують ступінь споріднення, а саме: копію свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб – якщо сплата була за чоловіка (дружину); 
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків: учня/студента і члена сім’ї (хто подає  декларацію на отримання податкової знижки); 
  • оригінали довідки з місця роботи про нараховану заробітну плату, утриманий податок на доходи фізичних осіб та суми податкової соціальної пільги (в разі її наявності) за звітний податковий рік; 
  • реквізити банківського рахунку для перерахування суми отриманої податкової знижки (номер рахунку, найменування та МФО банку).  

У разі використання електронних розрахункових документів у декларації зазначаються лише їх реквізити.

Оригінали документів до податкової не подаються, але зберігаються у платника протягом визначеного законом строку.

Контролюючі органи не мають права вимагати від платників документи, які вже містяться у державних реєстрах або базах даних.

Як подати декларацію

Скористатися одним із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;
  • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • через Електронний кабінет платника.

