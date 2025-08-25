Суд не имеет права выносить отдельное определение по вопросам, которые не являются предметом спора: позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался относительно пределов полномочий суда при вынесении отдельного определения по делу о контроле полиции за соблюдением требований разрешительной системы органов внутренних дел, касающихся оборота оружия, а также права осматривать помещения, изымать предметы и опечатывать объекты.

Физическое лицо-предприниматель обратилось в суд с иском к Министерству внутренних дел с требованием признать противоправной и недействительной главу 3 Раздела I и абзац второй Главы 4 Раздела I Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охолощенного оружия, утвержденной приказом МВД от 21 августа 1998 года № 622.

Так, правоохранители приняли решение о запрете деятельности тира до получения разрешения на функционирование, а затем указали в акте проверки, что разрешение на функционирование не получено, однако тир работает в соответствии с постановлением Кабмина от 18 марта 2022 года № 314 «Некоторые вопросы обеспечения осуществления хозяйственной деятельности в условиях военного положения».

Киевский окружной административный суд решением от 2 июля 2024 года отказал в удовлетворении иска. Шестой апелляционный административный суд постановлением от 19 ноября 2024 года оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Однако Шестой апелляционный административный суд также вынес отдельное определение от 19 ноября 2024 года, доведя до сведения МВД и Главы Национальной полиции о выявленных судом обстоятельствах для принятия мер реагирования. В этом отдельном определении апелляционный суд указал на необходимость применения правоохранительными органами Инструкции № 622 с учетом положений постановления Кабмина от 18 марта 2022 года № 314 «Некоторые вопросы обеспечения осуществления хозяйственной деятельности в условиях военного положения», которое устанавливает, что до завершения действия военного положения и в течение 3 месяцев после правоохранительные органы не имеют полномочий требовать от субъекта хозяйствования получения разрешительных документов.

Национальная полиция подала кассационную жалобу на отдельное определение Шестого апелляционного административного суда. Заявитель утверждал, что суд апелляционной инстанции нарушил нормы КАСУ и необоснованно принял отдельное определение, фактически придя к выводу, что для открытия и функционирования объектов разрешительной системы органов внутренних дел в соответствии с постановлением КМУ № 314 достаточно лишь подачи декларации об осуществлении хозяйственной деятельности. Национальная полиция Украины настаивала, что она не относится к органам, которые выдают лицензии и разрешения на осуществление хозяйственной деятельности.

Истец в отзыве просил оставить отдельное определение без изменений, ссылаясь на то, что воспользовался декларативной процедурой во время военного положения, а Национальная полиция Украины противозаконно вмешалась в его хозяйственную деятельность.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд постановил удовлетворить кассационную жалобу Национальной полиции Украины и отменить отдельное определение Шестого апелляционного административного суда от 19 ноября 2024 года.

Верховный Суд отметил, что отдельное определение Шестого апелляционного административного суда не соответствует требованиям процессуального закона, а доводы кассационной жалобы Национальной полиции Украины являются обоснованными.

Суд отметил, что отдельное определение может быть вынесено только по обстоятельствам, которые установлены во время рассмотрения дела, являются бесспорными и не требуют дополнительного доказывания. Его цель — реагировать на выявленные нарушения, а не решать предмет основного спора.

Верховный Суд установил, что иск касался исключительно законности отдельных положений нормативно-правового акта, а не законности действий органа Национальной полиции Украины во время проверок, составления актов или опечатывания объекта разрешительной системы. Шестой апелляционный административный суд принял обжалуемое отдельное определение по процедурным нарушениям Сектора контроля за оборотом оружия, что не было предметом спора.

Суд подчеркнул, что органы Национальной полиции имеют полномочия контролировать соблюдение магазинами по продаже оружия и тирами правил хранения и использования оружия, а также осматривать помещения, изымать предметы и опечатывать объекты в случае нарушений, угрожающих общественной безопасности. Эти полномочия определены Законом Украины «О национальной полиции» и не ограничиваются Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Вынося отдельное определение, суд апелляционной инстанции необоснованно вышел за пределы предмета дела.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

Отдельное определение суда может быть вынесено исключительно по обстоятельствам, которые были бесспорно установлены во время рассмотрения дела и касаются выявленных нарушений, а не непосредственно предмета спора , который решается основным судебным решением. Выход суда за пределы предмета иска при вынесении отдельного определения является нарушением норм процессуального права.

Полномочия Национальной полиции по контролю за соблюдением требований разрешительной системы органов внутренних дел, касающихся оборота оружия, его хранения и использования, а также права осматривать помещения, изымать предметы и опечатывать объекты в случае выявления угроз общественной безопасности, определены Законом Украины «О национальной полиции» и не ограничиваются положениями Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Постановление Верховного Суда от 16 апреля 2025 года по делу № 320/8487/24 (административное производство № К/990/50965/24).

