В Киеве будут судить двух мужчин, которые избили и ограбили адвоката на Лесном массиве

08:46, 25 августа 2025
Двое мужчин напали на 35-летнего адвоката на Лесном массиве, забрали рюкзак с ценными вещами и скрылись.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
В Киеве будут судить мужчин, которые избили 35-летнего адвоката и отобрали у него вещи. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает столичная полиция.

Инцидент произошёл в прошлом месяце на Лесном массиве в Деснянском районе Киева. В полицию обратился 35-летний адвокат, сообщив, что на него напали двое неизвестных.

Как установили следователи, вечером потерпевший возвращался домой от метро, когда к нему подошли двое мужчин. Они спровоцировали конфликт, повалили киевлянина на землю и начали бить по голове. После этого нападавшие сняли с его руки часы, забрали рюкзак с документами и ценными вещами и скрылись.

В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали злоумышленников — ими оказались безработные жители столицы в возрасте 42 и 45 лет. Во время обысков у них изъяли похищенные вещи.

Следователи объявили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабёж, сопряжённый с насилием, совершённый группой лиц в условиях военного положения. В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Фигуранты находятся под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Национальная полиция полиция Киев

