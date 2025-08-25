У Києві судитимуть двох чоловіків, які побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві

Двоє чоловіків напали на 35-річного адвоката на Лісовому масиві, забрали рюкзак з цінними речами та втекли.

У Києві судитимуть чоловіків, які побили 35-річного адвоката та відібрали у нього речі. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє столична поліція.

Інцидент стався минулого місяця на Лісовому масиві в Деснянському районі Києва. До поліції звернувся 35-річний адвокат, повідомивши, що на нього напали двоє невідомих.

Як встановили слідчі, ввечері потерпілий повертався додому від метро, коли до нього підійшли двоє чоловіків. Вони спровокували конфлікт, повалили киянина на землю та почали бити по голові. Після цього нападники зняли з його руки годинник, забрали рюкзак із документами та цінними речами й утекли.

У ході розшукових заходів оперативники затримали зловмисників — ними виявилися безробітні мешканці столиці віком 42 та 45 років. Під час обшуків у них вилучили викрадені речі.

Слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб, в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

