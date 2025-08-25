Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть двох чоловіків, які побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві

08:46, 25 серпня 2025
Двоє чоловіків напали на 35-річного адвоката на Лісовому масиві, забрали рюкзак з цінними речами та втекли.
У Києві судитимуть двох чоловіків, які побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть чоловіків, які побили 35-річного адвоката та відібрали у нього речі. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє столична поліція.

Інцидент стався минулого місяця на Лісовому масиві в Деснянському районі Києва. До поліції звернувся 35-річний адвокат, повідомивши, що на нього напали двоє невідомих.

Як встановили слідчі, ввечері потерпілий повертався додому від метро, коли до нього підійшли двоє чоловіків. Вони спровокували конфлікт, повалили киянина на землю та почали бити по голові. Після цього нападники зняли з його руки годинник, забрали рюкзак із документами та цінними речами й утекли.

У ході розшукових заходів оперативники затримали зловмисників — ними виявилися безробітні мешканці столиці віком 42 та 45 років. Під час обшуків у них вилучили викрадені речі.

Слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб, в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд не має права виносити окрему ухвалу щодо питань, які не є предметом спору: позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно меж повноважень суду при винесенні окремої ухвали у справі щодо контролю поліції за дотриманням вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, що стосується обігу зброї, а також права оглядати приміщення, вилучати предмети та опечатувати об’єкти.

Мобілізовані працівники враховуються до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а роботодавець відповідає за достовірність звітності – Верховний Суд

Верховний Суд: працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників для цілей визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова