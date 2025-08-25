Чек без реквизитов и акциза: какую ответственность будут нести предприниматели

В ГНС в Закарпатской области напомнили: если субъект хозяйствования выдает фискальный чек без обязательных реквизитов (в частности, акцизного налога), такой документ не считается расчетным и влечет за собой финансовые и административные санкции.
Согласно Закону №265 и Положению №13, фискальный чек обязательно должен содержать:
Особенно это касается розничных продавцов подакцизных товаров, которые обязаны отдельной строкой указывать акцизный налог.
Какая ответственность:
За первое нарушение — штраф в размере 100% суммы, на которую осуществлена продажа.
За повторное нарушение — штраф в размере 150% суммы операции.
Кроме финансовых санкций, должностные лица и работники торговли могут быть оштрафованы по ст. 155¹ КУоАП:
При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются вдвое.
