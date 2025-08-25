Чек без реквизитов и акциза: какую ответственность будут нести предприниматели

Какая ответственность предусмотрена при выдаче фискального чека, в котором отсутствуют обязательные реквизиты, в том числе акцизный налог.

В ГНС в Закарпатской области напомнили: если субъект хозяйствования выдает фискальный чек без обязательных реквизитов (в частности, акцизного налога), такой документ не считается расчетным и влечет за собой финансовые и административные санкции.

Согласно Закону №265 и Положению №13, фискальный чек обязательно должен содержать:

название и адрес хозяйственной единицы;

наименование товара или услуги;

стоимость и НДС;

код товарной подкатегории по УКТ ВЭД (если это предусмотрено);

ставки и суммы НДС и акцизного налога.

Особенно это касается розничных продавцов подакцизных товаров, которые обязаны отдельной строкой указывать акцизный налог.

Какая ответственность:

За первое нарушение — штраф в размере 100% суммы, на которую осуществлена продажа.

За повторное нарушение — штраф в размере 150% суммы операции.

Кроме финансовых санкций, должностные лица и работники торговли могут быть оштрафованы по ст. 155¹ КУоАП:

для лиц, проводящих расчеты — от 2 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан;

для должностных лиц — от 5 до 10.

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются вдвое.

