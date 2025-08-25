Практика судов
  1. В Украине

Чек без реквизитов и акциза: какую ответственность будут нести предприниматели

09:36, 25 августа 2025
Какая ответственность предусмотрена при выдаче фискального чека, в котором отсутствуют обязательные реквизиты, в том числе акцизный налог.
Чек без реквизитов и акциза: какую ответственность будут нести предприниматели
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГНС в Закарпатской области напомнили: если субъект хозяйствования выдает фискальный чек без обязательных реквизитов (в частности, акцизного налога), такой документ не считается расчетным и влечет за собой финансовые и административные санкции.

Согласно Закону №265 и Положению №13, фискальный чек обязательно должен содержать:

  • название и адрес хозяйственной единицы;
  • наименование товара или услуги;
  • стоимость и НДС;
  • код товарной подкатегории по УКТ ВЭД (если это предусмотрено);
  • ставки и суммы НДС и акцизного налога.

Особенно это касается розничных продавцов подакцизных товаров, которые обязаны отдельной строкой указывать акцизный налог.

Какая ответственность:

За первое нарушение — штраф в размере 100% суммы, на которую осуществлена продажа.

За повторное нарушение — штраф в размере 150% суммы операции.

Кроме финансовых санкций, должностные лица и работники торговли могут быть оштрафованы по ст. 155¹ КУоАП:

  • для лиц, проводящих расчеты — от 2 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • для должностных лиц — от 5 до 10.

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются вдвое.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет

Предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Суд не имеет права выносить отдельное определение по вопросам, которые не являются предметом спора: позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался относительно пределов полномочий суда при вынесении отдельного определения по делу о контроле полиции за соблюдением требований разрешительной системы органов внутренних дел, касающихся оборота оружия, а также права осматривать помещения, изымать предметы и опечатывать объекты.

Мобилизованные сотрудники учитываются в норматив трудоустройства лиц с инвалидностью, а работодатель отвечает за достоверность отчетности — Верховный Суд

Верховный Суд: сотрудники, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, включаются в расчет среднесписочной численности штатных работников для целей определения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Суд оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ по состоянию здоровья

Военнослужащий выполнял приказы, участвовал в боевых действиях, ходил на штурмы, но на этот раз не смог выполнить приказ из-за состояния здоровья – суд вынес оправдательный приговор.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова