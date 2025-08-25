Практика судів
  1. В Україні

Чек без реквізитів та акцизу: яку відповідальність нестимуть підприємці

09:36, 25 серпня 2025
Яка відповідальність передбачена у разі видачі фіскального чеку, в якому відсутні обов’язкові реквізити, в тому числі акцизний податок.
Чек без реквізитів та акцизу: яку відповідальність нестимуть підприємці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ДПС у Закарпатській області нагадали: якщо суб’єкт господарювання видає фіскальний чек без обов’язкових реквізитів (зокрема, акцизного податку), такий документ не вважається розрахунковим і тягне за собою фінансові та адміністративні санкції.

Згідно із Законом №265 та Положенням №13, фіскальний чек обов’язково має містити:

  • назву та адресу господарської одиниці;
  • найменування товару чи послуги;
  • вартість та ПДВ;
  • код товарної підкатегорії за УКТ ЗЕД (якщо це передбачено);
  • ставки і суми ПДВ та акцизного податку.

Особливо це стосується роздрібних продавців підакцизних товарів, які зобов’язані окремим рядком зазначати акцизний податок.

Яка відповідальність:

За перше порушення — штраф у розмірі 100% суми, на яку здійснено продаж.

За повторне порушення — штраф у розмірі 150% суми операції.

Окрім фінансових санкцій, посадові особи та працівники торгівлі можуть бути оштрафовані за ст. 155¹ КУпАП:

  • для осіб, що проводять розрахунки — від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • для посадових осіб — від 5 до 10.

При повторному порушенні протягом року штрафи зростають удвічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрований законопроект про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Суд не має права виносити окрему ухвалу щодо питань, які не є предметом спору: позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно меж повноважень суду при винесенні окремої ухвали у справі щодо контролю поліції за дотриманням вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, що стосується обігу зброї, а також права оглядати приміщення, вилучати предмети та опечатувати об’єкти.

Мобілізовані працівники враховуються до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а роботодавець відповідає за достовірність звітності – Верховний Суд

Верховний Суд: працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників для цілей визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Судді не завжди повідомляють достовірну інформацію про стан забезпечення їх судів – ДСА

Державна судова адміністрація ініціювала кампанію з анкетування новопризначених суддів, щоб дізнатися правду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова