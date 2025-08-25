Чек без реквізитів та акцизу: яку відповідальність нестимуть підприємці

У ДПС у Закарпатській області нагадали: якщо суб’єкт господарювання видає фіскальний чек без обов’язкових реквізитів (зокрема, акцизного податку), такий документ не вважається розрахунковим і тягне за собою фінансові та адміністративні санкції.
Згідно із Законом №265 та Положенням №13, фіскальний чек обов’язково має містити:
Особливо це стосується роздрібних продавців підакцизних товарів, які зобов’язані окремим рядком зазначати акцизний податок.
Яка відповідальність:
За перше порушення — штраф у розмірі 100% суми, на яку здійснено продаж.
За повторне порушення — штраф у розмірі 150% суми операції.
Окрім фінансових санкцій, посадові особи та працівники торгівлі можуть бути оштрафовані за ст. 155¹ КУпАП:
При повторному порушенні протягом року штрафи зростають удвічі.
