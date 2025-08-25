Чек без реквізитів та акцизу: яку відповідальність нестимуть підприємці

Яка відповідальність передбачена у разі видачі фіскального чеку, в якому відсутні обов’язкові реквізити, в тому числі акцизний податок.

У ДПС у Закарпатській області нагадали: якщо суб’єкт господарювання видає фіскальний чек без обов’язкових реквізитів (зокрема, акцизного податку), такий документ не вважається розрахунковим і тягне за собою фінансові та адміністративні санкції.

Згідно із Законом №265 та Положенням №13, фіскальний чек обов’язково має містити:

назву та адресу господарської одиниці;

найменування товару чи послуги;

вартість та ПДВ;

код товарної підкатегорії за УКТ ЗЕД (якщо це передбачено);

ставки і суми ПДВ та акцизного податку.

Особливо це стосується роздрібних продавців підакцизних товарів, які зобов’язані окремим рядком зазначати акцизний податок.

Яка відповідальність:

За перше порушення — штраф у розмірі 100% суми, на яку здійснено продаж.

За повторне порушення — штраф у розмірі 150% суми операції.

Окрім фінансових санкцій, посадові особи та працівники торгівлі можуть бути оштрафовані за ст. 155¹ КУпАП:

для осіб, що проводять розрахунки — від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для посадових осіб — від 5 до 10.

При повторному порушенні протягом року штрафи зростають удвічі.

