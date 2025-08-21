Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект 11387 об обеспечении уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную редакцию этого законопроекта, которую профильный комитет по правоохранительной деятельности подготовил ко второму чтению.

Изменения в КУоАП

Ответственность для НАБУ и БЭБ за незаконное пересечение границы – на общих основаниях

В Кодексе об административных правонарушениях предлагается предусмотреть, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также лица начальствующего состава НАБУ, БЭБ, рядового и начальствующего состава ГУИС, службы гражданской защиты, ГБР, полицейские за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, а также непринятие мер относительно определения суда о приводе будут нести административную ответственность на общих основаниях. Соответствующие изменения вносятся в ч. 1 статьи 15 КУоАП.

Повышенные штрафы за проявление неуважения к суду

В статье 185-3, которая предусматривает ответственность за проявление неуважения к суду или КСУ, будут повышены штрафы.

Так, неуважение к суду, выразившееся в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или в неподчинении указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего или в нарушении порядка во время судебного заседания, а также совершение кем-либо действий, которые свидетельствуют о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам – будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 грн. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после наложения взыскания – до 6800 грн.

Злостное уклонение эксперта, специалиста, переводчика от явки в суд – штраф от 1700 до 3400 грн.

Невыполнение поручителем обязательств, возложенных судом при производстве по делам по административным искам по поводу задержания и выдворения иностранцев и лиц без гражданства – штраф до 5100 грн.

Неуважение к Конституционному Суду Украины будет наказываться штрафом от 3400 грн до 6800 грн.

В статье 328 убирается норма о трудовом использовании лиц, подвергнутых административному аресту за проявление неуважения к суду (ч. 1 ст. 185-3), то есть, норма о том, что они «используются на физических работах».

Новая статья об ответственности за непринятие мер относительно определения суда о приводе

КУоАП предлагается дополнить новой статьей 185-6-1 «Непринятие мер относительно определения суда о приводе».

В соответствии с ней оставление без рассмотрения определения суда о приводе должностным лицом органа, которому поручено его исполнение, а также возвращение суду определения о приводе без письменного объяснения причин его невыполнения – влекут штраф от 1700 грн до 2550 грн.

Безосновательное невыполнение определения суда о приводе лицом, на которое возложено его исполнение – штраф от 2559 грн до 3400 грн.

Протоколы по этой статье смогут составлять секретарь судебного заседания или секретарь суда.

Дела по новой статье 185-6-1 КУоАП «Непринятие мер относительно определения суда о приводе» будут рассматривать местные хозяйственные и административные суды, апелляционные суды, высшие специализированные суды и Верховный Суд. Дело рассматривается судьей-докладчиком из состава суда, который рассматривает дело, во время рассмотрения которого совершено правонарушение, предусмотренное 185-6-1.

В ч. 2 статьи 268 КУоАП будет предусмотрено, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 статьи 44, статьями 51, 146, 160, 172-4 – 172-9, 173, ч. 3 статьи 178, статьями 185, 185-1, 185-7, 187 КУоАП, присутствие лица, которое привлекается к административной ответственности, является обязательным. В случае уклонения от явки по вызову это лицо может быть подвергнуто приводу.

Привод не применяется к несовершеннолетнему лицу, беременной женщине, лицам с инвалидностью I или II группы, лицу, которое единолично воспитывает детей в возрасте до 6 лет или детей с инвалидностью.

О приводе суд выносит определение, в котором указывает имя физического лица, которое подлежит приводу, место жительства (пребывания), работы, службы или учебы, основания применения привода, когда и куда это лицо должно быть доставлено, кому поручается осуществление привода.

Определение о приводе в суд передается для исполнения в орган Национальной полиции по месту рассмотрения дела об админправонарушении или по месту жительства (пребывания), работы, службы или учебы лица, которое надлежит привести. Определение о приводе объявляется лицу, к которому применяется привод, лицом, которое его исполняет. В случае невозможности осуществления привода лицо, которое исполняет определение о приводе, немедленно возвращает его в суд с письменным объяснением причин невыполнения.

Наказание за непредоставление ответа на запрос ВСК

В статье 188-19 будет предусмотрена ответственность за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата Украины, комитета Верховной Рады, временной следственной комиссии Верховной Рады или временной специальной комиссии Верховной Рады, непредоставление, предоставление неправдивой или неполной информации на такое обращение – а именно штраф от 5950 грн до 8500 грн.

Также эту статью дополнят ч. 7, по которой неявка лица без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады согласно процедурному решению, принятому в соответствии с ч. 3 статьи 6 Регламента Верховной Рады – влечет наложение штрафа от 13600 до 17000 грн.

Протоколы о правонарушениях смогут составлять уполномоченные должностные лица отдела контроля Аппарата Верховной Рады.

Напомним, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Регламента по процедурному решению Верховной Рады, принятому не менее чем одной третью голосов народных депутатов от ее конституционного состава, Верховная Рада может официально пригласить или потребовать присутствия на ее пленарном заседании любого должностного или служебного лица, кроме Президента и судей.

Статья 23 Закона «О Национальной полиции» дополняется положениями, в соответствии с которыми привод может осуществляться по процедурному решению Верховной Рады. То есть, в абз. 1 п. 27 ч. 1 ст. 23 добавляется, что полиция осуществляет привод лиц по решению временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по процедурному решению Верховной Рады (хотя, возможно, законодатели торопились и забыли о запятой, которая позволила бы осуществлять привод и по решению ВСК, и по решению парламента).

Кроме того, в ч. 4 статьи 19 Закона «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» предлагается установить, что если приглашенное следственной комиссией должностное, служебное или иное лицо не является на заседание следственной комиссии без уважительных причин, следственная комиссия имеет право принять решение о применении к нему привода, исполнение которого обеспечивается органами Национальной полиции в установленном законодательством порядке.

Привод состоит в принудительном сопровождении лица, к которому он применяется, лицом, которое исполняет решение об осуществлении привода, к месту его вызова в указанное в решении время.

Решение об осуществлении привода объявляется лицу, к которому он применяется, лицом, которое его исполняет. Лицо, решение об осуществлении привода которого принято следственной комиссией, обязано прибыть к месту вызова в указанное в решении об осуществлении привода время в сопровождении лица, которое исполняет решение.

В случае невыполнения лицом, которое подлежит приводу, законных требований по выполнению решения об осуществлении привода, к нему могут применяться меры физического воздействия, позволяющие осуществить его сопровождение к месту вызова.

Применению мер физического воздействия должно предшествовать предупреждение о намерении их применения. В случае невозможности избежать применения мер физического воздействия они не должны превышать меры, необходимой для выполнения решения об осуществлении привода, и должны сводиться к минимальному воздействию на лицо. Запрещается применение мер воздействия, которые могут нанести вред здоровью лица, а также принуждение лица находиться в условиях, которые препятствуют его свободному передвижению, в течение времени большего, чем необходимо для немедленной доставки лица к месту вызова.

Превышение полномочий по применению мер физического воздействия влечет за собой ответственность, установленную законом. В случае невозможности осуществления привода орган Национальной полиции письменно информирует об этом следственную комиссию с объяснением причин невыполнения.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс

Запрет отвода судьи, который рассматривает отвод, и 24 часа на рассмотрение заявления

В ч. 1 статьи 81 УПК (порядок решения вопроса об отводе) будет предусмотрен запрет отвода судьи, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, который осуществляет производство единолично.

«В случае заявления отвода следственному судье или судье, который осуществляет судебное производство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, определенный в порядке, установленном ч. 3 статьи 35 этого Кодекса. Заявление отвода такому судье не допускается», — указано в изменениях.

Также будет предусмотрено, что заявление об отводе следственному судье или судье (судьям) рассматривается безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи такого заявления.

Прокурор должен обеспечить явку свидетелей

В ч. 4 ст. 95 будет предусмотрено, что прокурор обязан обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание.

Компенсация за отрыв от занятий

В статье 121 будет предусмотрено, что компенсация за отрыв от обычных занятий обвиняемого, подозреваемого, к которому не применена мера пресечения в виде содержания под стражей, его защитника, представителя потерпевшего исчисляется пропорционально от размера прожиточного минимума.

Аналогично пропорционально от прожиточного минимума вместо минимальной зарплаты будет исчисляться компенсация за отрыв от обычных занятий для потерпевших, гражданских истцов, свидетелей.

В статье 3 УПК будет предусмотрено, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – это денежная сумма, которая равна месячному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленному законом на 1 января календарного года, в котором принимается процессуальное решение или осуществляется процессуальное действие.

Взыскание за неявку по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда

В ч. 1 статьи 139 будет увеличено денежное взыскание за неявку по вызову. Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном этим Кодексом порядке вызван (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомление с ее содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, на него накладывается денежное взыскание в размере:

• от 1514 грн до 3028 грн – в случае неявки по вызову следователя, прокурора (сейчас от 757 грн до 1514 грн)

• от 3028 грн до 12112 грн – в случае неявки по вызову следственного судьи, суда (сейчас 1514 – 6056 грн).

В ч. 1 статьи 147 УПК изменят действующую норму о том, что лицо, на которое было наложено денежное взыскание и которое не присутствовало во время рассмотрения этого вопроса следственным судьей, судом, имеет право подать ходатайство об отмене определения о наложении на него денежного взыскания следственному судье, суду, который вынес определение о наложении денежного взыскания.

Вместо этого будет предусмотрено, что ходатайство об отмене определения о наложении денежного взыскания передается на рассмотрение другому следственному судье или судье этого же суда, определенному в порядке, установленном ч. 3 статьи 35 УПК.

В случае отсутствия другого следственного судьи, судьи в этом суде такое ходатайство передается на рассмотрение наиболее территориально приближенного к нему суда.

Также вместо нормы о том, что «следственный судья, суд, признав доводы лица обоснованными, может самостоятельно отменить определение о наложении денежного взыскания, а в ином случае – назначает судебное заседание для рассмотрения ходатайства об отмене определения о наложении денежного взыскания», предлагается установить, что «следственный судья, суд назначает судебное заседание для рассмотрения ходатайства об отмене определения о наложении денежного взыскания».

Таким образом, судья должен назначать судебное заседание и не сможет сам отменить определение о денежном взыскании.

Увеличение взысканий за нарушение личного обязательства и поручительства

В статье 179 УПК повышается вдвое денежное взыскание в случае невыполнения подозреваемым, обвиняемым личного обязательства – от 1514 до 12 112 грн.

Аналогично вдвое в статье 180 УПК повышается размер денежных взысканий для поручителя в случае невыполнения поручителем взятых на себя обязательств.

Неявка в подготовительное заседание не будет препятствовать подготовке к судебному разбирательству

Статья ст. 314 будет дополнена нормой о том, что не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству (кроме случаев, предусмотренных законодательством), неявка в подготовительное судебное заседание прокурора, потерпевшего, его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте заседания.

А в статье 315 предлагается установить, что участники судебного производства, которые не участвовали в подготовительном судебном заседании, имеют право заявить ходатайства, предусмотренные пунктом 4 ч. 2 (об осуществлении судебного вызова определенных лиц в суд для допроса; истребовании определенных вещей или документов; осуществлении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании), которые должны быть рассмотрены судом до начала судебного разбирательства.

Последствия неявки для прокуроров и адвокатов

В статье 324 УПК, регулирующей последствия неявки прокурора и защитника в суд, будет усилена норма об ответственности.

Так, сейчас она предусматривает, что если причина неявки является неуважительной, суд поднимает вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, которые согласно закону уполномочены привлекать их к дисциплинарной ответственности. Законодатели предлагают установить, что суд не просто «поднимает», а «суд обязан поднять».

Следовательно, если причина неявки является неуважительной, суд будет обязан поднять вопрос об ответственности прокурора или адвоката перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров или Квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.

Также в другой редакции будет изложена ч. 2 ст. 324, которая сейчас предусматривает, что в случае невозможности дальнейшего участия прокурора в судебном производстве он заменяется другим в порядке, предусмотренном статьей 37 УПК.

В соответствии с изменениями в случае повторной неявки без уважительных причин в судебное заседание прокурора, надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте судебного разбирательства, суд не позднее 72 часов сообщает о случае повторной неявки такого прокурора соответствующего руководителя органа прокуратуры для принятия мер организационного или дисциплинарного характера, а также орган, который согласно закону уполномочен привлекать его к дисциплинарной ответственности, для принятия мер по привлечению к дисциплинарной ответственности. Если дальнейшее участие прокурора в судебном производстве невозможно, он заменяется другим в порядке, предусмотренном статьей 37 УПК.

Нормы о народных заседателях уберут

В ч. 2 статьи 22, статьях 377, 378, 379 Уголовного кодекса исключаются слова «народного заседателя» и «народному заседателю». В ст. 185-5 КУоАП, которая сейчас регулирует ответственность за препятствование явке в суд народного заседателя, присяжного, уберут упоминание о народном заседателе. В соответствии с предложенной редакцией препятствование должностным лицом явке в суд присяжного для выполнения возложенных на него обязанностей – влечет за собой штраф до 1700 грн.

