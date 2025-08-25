Практика судов
Ученые выяснили, действительно ли мы влюбляемся в людей определенного типажа — новое исследование

07:19, 25 августа 2025
Новое исследование показало, что наш мнимый типаж партнера может изменяться под влиянием опыта и даже влиять на то, как мы видим своих нынешних любимых.
Многие говорят, что имеют свой «типаж» при выборе романтического партнера — например, любят харизматичных, добрых или более молодых по возрасту людей. Но действительно ли эти представления определяют наши отношения или лишь отражают личные предпочтения?

Новое исследование, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, показало: идеальный «типаж» не только влияет на выбор партнера, но и меняет наше восприятие тех, с кем мы уже состоим в отношениях. Об этом сообщает PsyPost.

Как проводили исследование

Психологи Алина да Силва Фрост и Пол Иствик организовали два масштабных эксперимента с участием более 3,600 человек, большинство из которых — женщины в отношениях, испытывающие влечение к мужчинам.

Участникам предложили игру DateFest. Она напоминала онлайн-знакомства: нужно было выбрать, с кем из 24 «потенциальных партнеров» они хотели бы пойти на свидание. На самом деле игра была специально настроена: определенная черта («Reditry» — выдуманный термин, обозначавший молодость или «детские черты лица») в одних случаях ассоциировалась с позитивным опытом, а в других — почти не влияла.

Во втором эксперименте вместо выдуманного слова исследователи напрямую использовали термин «молодость».

Что выявили ученые

Проекция на партнера. Люди, которых «научили» больше ценить молодость или «Reditry», начали верить, что их нынешний партнер тоже обладает этой чертой. Это подтвердило теорию мотивационной проекции: мы видим в других то, что хотим видеть.

Выбор среды. Такие участники проявили больший интерес к окружению (например, сайтам знакомств), где больше людей с желаемым типажом.

Восприятие окружения. Некоторые начали считать, что и друзья, и даже они сами обладают чертами, которые стали для них значимыми.

Удовлетворенность в отношениях. Эта зависимость оказалась самой слабой: в первом эксперименте эффект наблюдался, а во втором — исчез.

Интересно, что когда участники начинали больше ценить «молодость», они трактовали ее как энергичность и жизнерадостность, а не как незрелость или инфантильность.

Ограничения эксперимента

Участие принимали только те, кто состоит в отношениях с мужчинами.

Задания были гипотетическими, что могло повлиять на результаты.

Исследовался лишь один типаж — молодость и «детские черты лица», хотя другие (доброта, амбициозность, привлекательность) могут работать иначе.

Почему это важно

Исследование доказывает: наши представления об идеальном «типажа» партнера влияют на то, как мы воспринимаем уже существующие отношения. То есть «типаж» в любви — это не нечто фиксированное, а изменяемая категория, которая формируется под влиянием опыта и обстоятельств.

