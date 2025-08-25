Практика судів
Вчені з’ясували, чи справді ми закохуємося в людей певного типажу — нове дослідження

07:19, 25 серпня 2025
Нове дослідження показало, що наш уявний типаж партнера може змінюватися під впливом досвіду та навіть впливати на те, як ми бачимо своїх теперішніх коханих.
Багато хто говорить, що має свій «типаж» у виборі романтичного партнера — наприклад, люблять харизматичних, добрих чи молодших за віком людей. Але чи справді ці уявлення визначають наші стосунки, чи лише відображають особисті вподобання?

Нове дослідження, опубліковане в журналі Personality and Social Psychology Bulletin, показало: ідеальний «типаж» не лише впливає на вибір партнера, а й змінює наше сприйняття тих, з ким ми вже у стосунках. Про це повідомляє PsyPost.

Як проводили дослідження

Психологи Аліна да Сілва Фрост та Пол Іствік організували два масштабні експерименти з участю понад 3,600 людей, більшість з яких — жінки у відносинах, які відчувають потяг до чоловіків.

Учасникам запропонували гру DateFest. Вона була схожа на знайомства онлайн: треба було обрати, з ким із 24 «потенційних партнерів» вони хотіли б піти на побачення. Насправді гра була спеціально налаштована: певна риса («Reditry» — вигаданий термін, який означав молодість або «дитячі риси обличчя») в одних випадках асоціювалася з позитивним досвідом, а в інших — майже не впливала.

У другому експерименті замість вигаданого слова дослідники прямо використали термін «молодість».

Що виявили вчені

Проекція на партнера. Люди, яких «навчили» більше цінувати молодість чи «Reditry», почали вірити, що їхній теперішній партнер теж має ці риси. Це підтвердило теорію мотиваційної проекції: ми бачимо в інших те, що хочемо бачити.

Вибір середовища. Такі учасники проявили більший інтерес до середовищ (наприклад, сайтів знайомств), де є більше людей із бажаним типажем.

Сприйняття оточення. Дехто почав вважати, що й друзі, і навіть вони самі мають більше рис, які стали для них важливими.

Задоволеність у стосунках. Це виявилося найслабшою залежністю: у першому експерименті ефект був, у другому — зник.

Цікаво, що коли учасники більше цінували «молодість», вони трактували її як енергійність і життєрадісність, а не як незрілість чи інфантильність.

Обмеження експерименту

Участь брали лише ті, хто перебуває у стосунках із чоловіками.

Завдання були гіпотетичними, тож це могло вплинути на результати.

Досліджували лише один типаж — молодість та «дитячі риси обличчя», хоча інші (доброта, амбітність, привабливість) можуть працювати інакше.

Чому це важливо

Дослідження доводить: наші уявлення про ідеальний «типаж» партнера впливають на те, як ми сприймаємо вже існуючі стосунки. Тобто «типаж» у коханні — не щось фіксоване, а змінна категорія, яка формується під впливом досвіду та обставин.

наука

