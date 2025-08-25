Мобилизованные сотрудники учитываются в норматив трудоустройства лиц с инвалидностью, а работодатель отвечает за достоверность отчетности — Верховный Суд

Верховный Суд: сотрудники, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, включаются в расчет среднесписочной численности штатных работников для целей определения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Областное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью обратилось в суд с иском к обществу. Истец просил взыскать с ответчика административно-хозяйственные санкции и пеню за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 442,7 тыс. грн. Фонд отмечал, что предприятие, имея среднесписочную численность штатных работников 355 человек, трудоустроило только 12 лиц с инвалидностью, тогда как по нормативам должно было трудоустроить 14 лиц с инвалидностью. В связи с этим Фонд направил расчет санкции в размере 428 тыс. грн и пеню за 42 дня просрочки в размере 14 тыс. грн.

Общество не признало иск, ссылаясь на то, что Фонд нарушил порядок расчета и наложения санкций, поскольку расчет получило только 17 апреля 2023 года. Ответчик также утверждал, что истец ошибочно учел в среднесписочную численность штатных работников лиц, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, и в течение 2022 года работало 13 лиц с инвалидностью, поэтому нормативное количество рабочих мест составляло 13,4, а после округления – 13 работников.

Запорожский окружной административный суд решением от 2 ноября 2023 года, оставленным без изменений постановлением Третьего апелляционного административного суда от 28 ноября 2024 года, отказал в удовлетворении иска. Суды предыдущих инстанций исходили из того, что в 2022 году на обществе среднесписочная численность работников составляла 335 человек, поэтому норматив трудоустройства лиц с инвалидностью – 13 человек. Ответчик подтвердил, что 13 лиц с инвалидностью работали, а истец не опроверг эту информацию и не предоставил других доказательств.

Заместитель руководителя Запорожской областной прокуратуры (прокурор) подал в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой просил отменить решение Запорожского окружного административного суда и постановление Третьего апелляционного административного суда, принять новое решение об удовлетворении иска.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд постановил удовлетворить кассационную жалобу частично, отменить решение Запорожского окружного административного суда и постановление Третьего ААС, а дело направить на новое рассмотрение в Запорожский окружной административный суд.

Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы материального и процессуального права.

Суд отметил, что сотрудники, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, включаются в учетную численность штатных работников, поскольку они считаются временно отсутствующими в связи с выполнением государственных обязанностей.

Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 Инструкции № 286 определяет, что среднесписочная численность штатных работников рассчитывается на основе данных об учетной численности штатных работников и включает всех работников учетного состава, за исключением четко определенных категорий, таких как работники, находящиеся в отпуске по беременности, родам или уходу за ребенком. Сотрудники, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, прямо не упоминаются в перечне исключений. Письмо Государственной службы статистики Украины от 04 июля 2014 года № 09.3-6/145-14 не является нормативным актом, носит рекомендательный характер и не может применяться вопреки положениям Инструкции № 286.

Верховный Суд подчеркнул, что с 6 ноября 2022 года, со вступлением в силу Закона Украины от 18 октября 2022 года № 2682-IX, Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью получил полномочия применять административно-хозяйственные санкции на основе автоматизированного анализа данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Централизованного банка данных по проблемам инвалидности, без необходимости проведения внеплановых проверок Гоструда. Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью осуществляет определение факта невыполнения норматива рабочих мест и расчет административно-хозяйственных санкций в автоматизированном режиме, исключительно на основании данных указанных реестров, зафиксированных по состоянию на контрольную дату – до 10 марта года, следующего за отчетным. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность представления информации в указанные реестры возлагается на работодателя как источник такой информации. Несвоевременное исправление ошибок в отчетности до наступления контрольной даты является риском работодателя и не освобождает его от уплаты административно-хозяйственной санкции.

Суды предыдущих инстанций оценили среднесписочную численность работников Общества и норматив трудоустройства лиц с инвалидностью за 2022 год по данным, предоставленным в суд Обществом. Суды необоснованно отклонили данные из официальных государственных реестров и не мотивировали, почему сведения государственных реестров были отклонены как неприоритетные. Также не были оценены действия ответчика по обеспечению достоверности и своевременности отчетности, принимал ли работодатель меры для исправления ошибок в отчетности до момента наложения санкций. Кроме того, суды не дали оценку доводам ответчика о процедурных нарушениях со стороны Фонда, в частности о моменте и способе уведомления о начислении административно-хозяйственных санкций и пени.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

Сотрудники, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, включаются в расчет среднесписочной численности штатных работников для целей определения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии со статьей 19 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине».

для целей определения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии со статьей 19 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине». С 6 ноября 2022 года Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью осуществляет определение факта невыполнения норматива рабочих мест и расчет административно-хозяйственных санкций в автоматизированном режиме, исключительно на основании данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Централизованного банка данных по проблемам инвалидности. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность представления информации в указанные реестры возлагается на работодателя, а несвоевременное исправление ошибок в отчетности до наступления контрольной даты является его риском и не освобождает от уплаты санкции.

Постановление Верховного Суда от 24 апреля 2025 года по делу №280/3642/23 (административное производство № К/990/77/25).

Автор: Наталя Мамченко

