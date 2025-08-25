Гарантии безопасности для Украины должны быть максимально приближены к членству в НАТО — МИД Германии

По словам главы МИД Германии, гарантии Украине должны предоставить не только европейские партнеры, но США и другие государства.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вадефуль заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, которые «очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО».

По его словам, Киев не может рассматривать территориальные уступки без получения реальных гарантий защиты от возможной новой агрессии.

«Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего числа государств, что по крайней мере остальная (украинская территория, – ред.) будет в безопасности», — отметил он.

Вадефуль выразил надежду, что гарантии Украине предоставят не только европейские партнеры, но и США, а также другие государства. По его словам, около 30 стран, включая Японию, уже выразили готовность поддержать Киев.

Он подчеркнул, что нарушение таких гарантий фактически будет означать нападение на Украину.

Глава немецкой дипломатии также отметил, что будущий мирный договор с Россией не должен превратиться в «диктаторский мир», который будет невыгодным для Украины.

Министр призвал Путина прекратить войну и сесть за стол переговоров. «Иначе ему следует считаться с нашим решительным сопротивлением на стороне Украины», — подытожил Вадефуль.

