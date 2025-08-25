Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Гарантии безопасности для Украины должны быть максимально приближены к членству в НАТО — МИД Германии

08:29, 25 августа 2025
По словам главы МИД Германии, гарантии Украине должны предоставить не только европейские партнеры, но США и другие государства.
Гарантии безопасности для Украины должны быть максимально приближены к членству в НАТО — МИД Германии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вадефуль заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, которые «очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО».

По его словам, Киев не может рассматривать территориальные уступки без получения реальных гарантий защиты от возможной новой агрессии.

«Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего числа государств, что по крайней мере остальная (украинская территория, – ред.) будет в безопасности», — отметил он.

Вадефуль выразил надежду, что гарантии Украине предоставят не только европейские партнеры, но и США, а также другие государства. По его словам, около 30 стран, включая Японию, уже выразили готовность поддержать Киев.

Он подчеркнул, что нарушение таких гарантий фактически будет означать нападение на Украину.

Глава немецкой дипломатии также отметил, что будущий мирный договор с Россией не должен превратиться в «диктаторский мир», который будет невыгодным для Украины.

Министр призвал Путина прекратить войну и сесть за стол переговоров. «Иначе ему следует считаться с нашим решительным сопротивлением на стороне Украины», — подытожил Вадефуль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия МИД Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизованные сотрудники учитываются в норматив трудоустройства лиц с инвалидностью, а работодатель отвечает за достоверность отчетности — Верховный Суд

Верховный Суд: сотрудники, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, включаются в расчет среднесписочной численности штатных работников для целей определения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Суд оправдал военнослужащего, который сообщил командиру о невозможности выполнить приказ по состоянию здоровья

Военнослужащий выполнял приказы, участвовал в боевых действиях, ходил на штурмы, но на этот раз не смог выполнить приказ из-за состояния здоровья – суд вынес оправдательный приговор.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова